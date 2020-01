Benigno Alarcón: Juan Guaidó ha recibido una inyección de oxígeno muy importante

Benigno Alarcón afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de demostrar la vulnerabilidad de Guaidó para desmontar las esperanzas, las expectativas, desmovilizar a los venezolanos y poder ir a unas parlamentarias sin competencia

Venezuela- Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo ayer lunes Juan Guaidó, ha recibido una inyección de oxígeno muy importante con la gira internacional que comenzó el domingo 19 de enero.

“Hoy en día Juan Guaidó recibe una inyección de oxígeno muy importante que fortalece su posición. Reunifica a la oposición en torno a su liderazgo, cosa que estaba en peligro y le da una segunda oportunidad para que lleve adelante su proyecto”, expresó Alarcón en una entrevista con el periodista Román Lozinski, transmitida por Circuito Éxitos,

Afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de demostrar la vulnerabilidad de Guaidó para desmontar las esperanzas, las expectativas, desmovilizar a los venezolanos y poder ir a unas parlamentarias sin competencia.

“Prácticamente solos, porque buena parte de la oposición decía que no se podía ir a ninguna elección mientras no cesara la usurpación”, agregó.

El analista político también señaló que Maduro cometió un error al intentar tomar a la fuerza la Asamblea Nacional. Alarcón, dijo que Maduro pensó que podía lograr una sesión que tuviera la mayoría para cambiar la junta directiva.

“Maduro tenía el objetivo de que, con el asalto parlamentario, quedara en entredicho el apoyo político hacia Guaidó y la continuidad de la presidencia interina”, puntualizó.

Alarcón manifestó que el Gobierno Nacional no está en posición de intentar detener a Guaidó cuando regrese al país. “Si no lo hizo en 2019, actualmente es menos conveniente. Intentar algo así puede tener una consecuencia que quizá no puedan manejar. El cálculo le va a dar que no vale la pena detener a Guaidó; pensarán hacerlo en el futuro si llegan a ganar la AN”, agregó.

Foto: Agencia