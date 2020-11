Avanzada Progresista: El voto es el único instrumento de consulta que va a generar un cambio real en la AN

Recordó la experiencia de las elecciones parlamentarias de 2005 cuando la extrema derecha se abstuvo de participar

El presidente del partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, reiteró este martes que el voto es el único instrumento de consulta que va a generar un cambio real en la Asamblea Nacional (AN).

“No existe otro mecanismo, es el voto lo que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no las balas, no la violencia y no la confrontación”, señaló.

En su participación en el programa Primera Página transmitido por Globovisión, Falcón añadió que en conjunto con todas las fuerzas políticas de oposición se encuentran dando un debate de puertas abiertas, especialmente en las comunidades, haciendo conversatorios y encuentros con factores productivos, para intermediar, conciliar, interactuar y buscar soluciones a los problemas que tienen los venezolanos.

Asimismo, aseguró que el pueblo venezolano lo que quiere es paz, solución a sus problemas, no quiere más contradicción y unidad para la paz.

Henri Falcón, reafirmó que la extrema derecha golpista que hoy gobierna al Parlamento Nacional solo ha generado muertes, heridos, destrozos en el país, además hacen llamados a la abstención, que a su juicio son llamados a la nada, solo de continuar en una ruta sin destino y sin ninguna posibilidad de éxito.

Recordó la experiencia de las elecciones parlamentarias de 2005 cuando la extrema derecha se abstuvo de participar. “Fue un grave error, el único camino para lograr un cambio en la AN y salir de este desastre, es el voto”, insistió.