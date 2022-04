68 opositores venezolanos envían carta a Biden pidiendo mantener sanciones al gobierno

Parte del texto que se lee en la carta a Biden «Lejos de ceder ante la presión, le animamos a no sucumbir ante la misma. Las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que, relajar la presión sobre la tiranía lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes durante años, han fingido oponerse»

Luego de que un grupo de opositores enviaran una carta el pasado miércoles 14 de abril al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitando retirar las sanciones impuestas al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, este lunes otro grupo de 68 opositores entre políticos y empresarios firmaron una carta solicitando al mandatario estadounidense no levantar las sanciones, por el contrario reforzar las sanciones ante el gobierno venezolano.

La carta, encabezada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, surge tras la publicación de una misiva el pasado 14 de abril en la que 25 ciudadanos pedían reimpulsar el diálogo en Venezuela con el fin de superar «las presiones políticas internas en EE. UU. que, hasta ahora lamentablemente, han obstaculizado el avance de las negociaciones».

Ante esto, la nueva carta resalta: «Necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EE. UU. en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos, quienes salieron a las calles únicamente a pedir libertad y, reclamar el presidio sin juicio de más de 300 venezolanos. No permita que el país paladín de los DD. HH en el planeta se convierta en cómplice de estos crímenes, ya que no habrá narrativa eficaz ni suficiente propaganda pagada que sea capaz de ocultar esta realidad».

«Lejos de ceder ante la presión, te animamos a no sucumbir a ella. Las desgracias que se viven en Venezuela son anteriores a las sanciones impuestas, por lo que relajar la presión sobre la tiranía sólo garantizará la perpetuación de la misma junto a quienes durante años han pretendido oponerse a ella, quienes se conformarán con las migajas que ofrecen los tiranos para su supervivencia política», reza parte de la carta abierta dirigida a Biden.

Entre los firmantes destacan

1. Antonio Ledezma ex Alcalde Metropolitano Caracas

2. María Corina Machado Dirigente política

3. Diego Arria. Embajador ONU

4. Humberto Calderón Berti Ex Canciller

5. Tamara Sujú Directora Instituto CASLA

6. Enrique Salas Römer Ex Gobernador

7. Carlos Ortega Pte. de la CTV

8. Enrique Aristiguieta Gramnko Miembro Junta Patriótica

9. Carlos Blanco exministro Estado Para Reformas

10. José Rodríguez Iturbe expresidente del Congreso Nacional

11. Juan Fernández ex PDVSA.

12. Miguel E Otero Editor

13. Blanca Rosa Mármol exmagistrada TSJ

14. Vilca Fernández Pte. Federación de Estudiantes ULA

15. Iván Freites Líder Petrolero sindical

16. Luis Manuel Aguana Sociedad Civil Proyecto Constituyente

17. Adriana Vigilanza Defensora Derechos Humanos

18. Gustavo Tarre Briceño Embajador OEA

19. Vasco Da Costa Preso político

20. Dr. Rafael Ortega Magistrado TSJ Exilio

21. Omar Estacio Abogado defensor presos políticos

22. Dip. Richard Blanco

23. Dip. José Luis Pírela

24. Dip. Edwin Luzardo

25. Virginia Olivo de Celli Ex Ministra de Familia

26. Nitu Pérez Osuna Periodista

27. Nixon Moreno Líder estudiantil ULA

28. Emilio Negrín Coalición Sindical

29. Sady Bigani ex Pte. Asociación Alcaldes Venezuela

30. William Cárdenas Pte. de Asociación Salvavidas para Venezuela

31. Jaime Nestarez Director de RCR

32. Luis Corona Ex Presidente de CICIVEN

33. Dr. José Vicente Carrasquero Académico

34. Genaro Mosquera

35. Paciano Padrón Presidente de CICIVEN

36. Dip Rosmit Mantilla

37. Diputado Juan Pablo García

38. Diputado Ismael García

39. Dip. Renzo Prieto

40. Marcelo Crobato Preso Político

41. Zaid Mundarin Rodríguez Abogado Embajada Colombia

42. Dip. Sonia Andreina Medina

43. José Rafael Herrera Asociación Civil

44. Dr. Neuro Villalobos Ex Rector LUZ

45. Omar Noria Profesor USB

46. Carlos Ñañez Académico

47. Pancho Crespo Quintero Académico

48. Carlos Enrique Núñez Profesor USB

49. Padre José Palmar Sacerdote

50. Liliana Ponce García Ex PDVSA

51. George Kamkoff Ex PDVSA

52. Vladimir Petit Académico

53. Iván Ramos Académico

54. Jean Pierre Chovet Ex PDVSA

55. Alfredo Tineo Empresario

56. Leopoldo Thaylardat Internacionalista

57. Marisol Angarita

58. Carlos Alfredo Jaimes García

59. Dip. Elías Besi

60. Abdel Saab Sociedad civil

61. Dip. Juan Carlos Bolívar

62. Cesar Donmar Sociedad Civil

63. Luis Agusto Colmenares Ecologista

64. Orlando Gutiérrez Ex Gobernador Mérida

65. Luis “Balo” Farías- Líder sociedad Civil Táchira

66. Iván Barboza Sociedad Civil Zulia

67. Ricardo Ojeda Resistencia Civil

68. José Méndez Experto Petrolero