Rafaela Requesens aseguró que su hermano va a ser presidente (+VIDEO)

Rafaela Requesens, exdirigente estudiantil y hermana del diputado Juan Requesens, aseveró que su hermano será presidente

Caracas- “Sea como sea va a salir, Juan va a ser presidente de Venezuela, yo creo que es una meta de él y si no lo es, él tiene que saberlo. Juan va a ser presidente y esto le va a dar la fortaleza, no sé cuándo, quizás en muchos años, porque seguirá logrando objetivos, haciendo familia, y él va a ser presidente y mi miedo porque se quede en la celda no existe”, expresó durante una entrevista hoy con la periodista Shirley Varnagy.

Comentó que su hermano está “más fuerte” y “más humano” y sabe lo que hay que hacer para salir del presidente Nicolás Maduro.

“Yo creo que si Juan no estuviese tras las rejas, igual estuviese creciendo. Desde el día uno que presentó sus metas, las logró. Él ha estado consciente. No creo que esto haya sido una catapulta, él igual iba a lograr sus objetivos estando o no estando preso”, insistió.

Por otra parte, calificó como una “victoria” que los universitarios pudieran marchar fuera de la UCV este 21 de noviembre sin ser reprimidos.

“Ellos recibieron, según lo que escuché, los mejores promedios de la academia, al final se logró salir por la (puerta) Tamanaco y salimos, sin yo ser líder, y fue bueno ver que están unificados entre todas las universidades y siempre que no haya un herido o un muerto, es una victoria grandísona. Es cierto que no fue la multitud, la cantidad de personas, pero estuvieron estudiantes que siguen diciendo no me voy a rendir, aquí sigo de pie por mi universidad, y salgo a la calle porque quiero y salgo alzar la voz por Venezuela”, manifestó.

