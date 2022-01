Un grupo de 50 venezolanos están varados en aeropuerto de Bogotá donde les impiden abordar vuelo a México

De acuerdo con la información se trata de un grupo conformado por más de 50 venezolanos. Denuncian específicamente a la aerolínea Wingo de impedir el abordaje y de actos de xenofobia

Un grupo de venezolanos se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, donde se le impidió subir a un vuelo con destino a México. Esto, según la denuncia difundida en las redes sociales.

Venezolanos varado en Aeropuerto de Bogotá

De acuerdo con la información se trata de un grupo conformado por más de 50 venezolanos. Denuncian específicamente a la aerolínea Wingo de impedir el abordaje y de actos de xenofobia.

De momento, dicha aerolínea no ha explicado la razón de estas acciones. De la misma forma, el aeropuerto tampoco ha informado de la situación en sus redes sociales.

México

Cabe recordar que las autoridades mexicanas impusieron el requisito de visa a los viajeros venezolanos, en una estrategia para impedir que aumente la ola migratoria hacia Estados Unidos.

No obstante, esa no parece ser la razón del impedimento de viaje desde El Dorado, pues el requisito aún no está vigente, aunque comenzará a regir en solo dos días, el viernes 21 de enero.