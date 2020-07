Reino Unido se sumó a las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos

El secretario de Estado para Relaciones Exteriores, Dominic Rennie Raab, informó que se encuentran trabajando para adoptar medidas independientes contra el gobierno venezolano

Reino Unido – Reino Unido se sumó este martes 30 de junio a las sanciones de la Unión Europea a 11 funcionarios del gobierno venezolano. Así lo informó el secretario de Estado para Relaciones Exteriores de ese país, Dominic Rennie Raab.

Raab aseguró que con esta medida buscan demostrar que las violaciones de los derechos humanos a los venezolanos no serán toleradas.

«Estas nuevas sanciones, que el Reino Unido también adoptará, mostrará que las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la democracia en Venezuela no será tolerado», escribió en Twitter.

Agregó que el Reino Unido se encuentra trabajando para adoptar sanciones independientes.

«Seguiremos trabajando con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones independiente para defender nuestros valores», indicó.

La Unión Europea adoptó este lunes nuevas sanciones hacia funcionarios venezolanos acusados de atentar contra la inmunidad diplomática de diputados a la Asamblea Nacional, incluyendo a Juan Guaidó.

La decisión de la UE lleva a 36 el número total de personas bajo sanciones, que incluyen prohibición de viajar a Europa y congelamiento de activos. Entre los sancionados se encuentran Luis Parra, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz y Elvis Amoroso.

