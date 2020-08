¿Quién es el hombre al que García Carneiro le regaló un costoso reloj?

El hecho se volvió tendencia en las redes sociales, usuarios de Twitter repudiaron las acciones del gobernador del estado La Guaira

El gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, regaló un costoso reloj a su homenajeado, Andrés Goncalves.

Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad federal, celebró su cumpleaños este sábado con una parrillada en una terraza a la que asistieron varias personas.

Usuarios en Twitter identificaron el modelo del reloj como el TAG Heuer Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing Edición Especial.

“Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares”, denunció el diputado José Manuel Olivares.

Los usuarios concordaron con Olivares. Hace poco, el gobernador reapareció en redes sociales para informar que ya se estaba curando del coronavirus.

Ahora, luego de este video, los usuarios en la plataforma de Twitter critican la parrillada a la que asistió, la cual viola la cuarentena y las medidas de previsión.