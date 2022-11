Petro regañó al embajador Benedetti por insultos a Juan Guaidó

Luego de haber recibido de parte del presidente Gustavo Petro un llmado de atención, el embajador pidió disculpas al líder opositor venezolanos en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación este miércoles 9 de noviembre



Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, recibió un regaño por parte del mandatario Gustavo Petro tras los comentarios que hizo en contra del líder opositor Juan Guaidó, a quien calificó de «güevón» y «pendejo».

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación este miércoles 9 de noviembre, el embajador pidió disculpas a Guaidó y confesó que el presidente colombiano le dio un «regaño suave».

«No debí haber dicho eso y si hay que pedirle excusas a la oposición, se le pide excusas a la oposición y al mismo Guaidó, pero a la larga yo creo que es una mala forma de expresarme», dijo Benedetti.

Embajador de Petro en Venezuela está dispuesto a reunirse con Guaidó

También aseguró que siempre ha estado dispuesto a reunirse con el opositor venezolano, pese a que durante una entrevista ofrecida anteriormente manifestó que Guaidó «no es nadie».

«Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador», fue parte de lo que dijo Benedetti sobre Guaidó.

Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a reunirse con representantes de la oposición venezolana, también descalificó a los adversarios de Nicolás Maduro.

«En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes», añadió.