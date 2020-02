Periodistas pidieron al MP investigar a Cabello por “incitación al odio”

Los periodistas mandaron un mensaje para que termine la violencia y rechazaron que se tilde a los trabajadores de la prensa como “agentes del imperio”

Caracas- Los periodistas que fueron víctimas de agresiones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando cubrían la llegada del líder venezolano Juan Guaidó al país el pasado martes, acudieron hoy jueves al Ministerio Público (MP), en Parque Carabobo a formalizar las denuncias.

Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de la Prensa (SNTP), informó que 15 comunicadores resultaron agredidos el pasado 11 de febrero y que todos estaban en estado de vulnerabilidad por lo cual tuvieron que resguardarse para evitar ser violentados.

Ruíz señaló que la Fiscalía, debe abrir una investigación en contra de el segundo al mando del chavismo Disdado Cabello por usar “el aparato propagandístico” para incitar al odio.

“Lo que ha hecho un altísimo funcionario es incitación al odio (…) usa el aparato propagandístico para generar sosobra”, expresó.

Marco Ruiz, en representación de los trabajadores de la prensa, indicó que acudirán también a la Defensoría del Pueblo y que buscarán justicia ante los organismos internacionales.

#13Feb @mruizsilvera, secretario general del @sntpvenezuela: El Ministerio Público debió abrir una investigación apenas sucedieron estos hechos. Hay 100% de impunidad en los casos de agresiones contra periodistas. #EnVIVO conéctate por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa5TS5U pic.twitter.com/xDDllvrNLp — VIVOplay (@vivoplaynet) February 13, 2020

Por su parte, el Director ONG Espacio Público Carlos Correa, expresó que el uso de tribunas para alentar la violencia en contra de los periodistas debe parar (…) el Estado no puede aludir su responsabilidad de proteger a los periodistas”. dijo.

“Eso tiene que para, porque lo que hace es aumentar el riesgo de los que salen a buscar la noticia”, manifestó.

La periodista Nurelyin Contreras, una de las colegas agrediadas, mandó un mensaje para que termine la violencia y rechazó que se tilde a los trabajadores de la prensa como “agentes del imperio”.

“Más allá de una política, quienes tienen que velar por tu seguridad no están” (…) Un hombre me da un golpe en la mejilla y lo único que veo es un policía sentado en una silla”, narró.

Contreras envió otro mensaje a Diosdado Cabello, donde pidió respeto al gremio y a su condición de mujer. “Representantes de un Gobierno sean quienes se rían e insistan que situaciones como estas deban repetirse”, dijo.

Maiker Iriarte, otro de los reporteros que fue robado y agredido, narró el acoso de los cuales fueron víctimas los comunicadores en Maiquetía.

“Los periodistas no tenemos camisas políticas (…) vulnerable evidentemente me siento porque sabemos que la GNB no nos defiende (…) recibí muchos golpes en la cara y en la cabeza”, expresó.

