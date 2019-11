Netblocks alerta bloqueo de redes sociales en Venzuela ante manifestaciones opositoras

Juan Guaidó, líder opositor, convocó para este sábado una movilización nacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro, a partir de las 9:00 am. Netblocks registró durante el 2019 restricciones en Twitter, Facebook e Instagram en las alocuciones públicas Guaidó.

Caracas- El Observatorio de Internet Netblocks informó que ABA Cantv restringió el acceso a Twitter, Facebook e Instagram durante la mañana de este sábado en el territorio nacional.

No es la primera vez que el proveedor estatal de Internet en Venezuela realiza este tipo de restricciones. En la primera mitad de 2019, Netblocks registró dificultades para el acceso a las redes sociales, sobre todo durante las alocuciones públicas Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Netblocks señaló que tiene informe de usuarios en Venezuela que usan VPN para acceder a los servicios restringidos.

Guaidó, convocó para este sábado una movilización nacional en contra del régimen de Nicolás Maduro a partir de las 9:00 am.

En la capital hay seis puntos de concentración. Unicentro El Marqués, Distribuidor Santa Fe, Altamira, Las Tres Gracias, Centro Comercial El Recreo y Sambil la Candelaria. El objetivo es concentrarse en la plaza Brión de Chacaíto.

Desde la mañana se han presentado dificultades en el transporte público. El Metro de Caracas anunció que este sábado no estarán operativas las estaciones Palo Verde, Petare, La California, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Parque del Este, Altamira, Chacao, Chacaíto, Sabana Grande y Bello Monte por “trabajos en la vía férrea”.

El oficialismo también tiene previsto realizar una manifestación que se concentrará en la avenida Libertador, Catia y El Valle.

⚠️Alert: Twitter, Facebook and Instagram restricted in #Venezuela on morning of planned marches calling for free and fair elections; intermittent disruptions ongoing #16Nov #16NTodaVenezuelaEnProtesta 📉

📰 https://t.co/fmwGEAym1m pic.twitter.com/2DvNyqC6up

— NetBlocks.org (@netblocks) 16 de noviembre de 2019