MP descartó la hipótesis de secuestro en la desaparición de Carlos Lanz

Venezuela – El fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló este viernes que las experticias realizadas revelan que Carlos Lanz salió de su hogar sin acciones violentas, por lo que se descarta que haya sido un secuestro. «No existe, preliminarmente, una evidencia que revele que haya habido violencia en su hogar», aclaró.

«Se ha hablado de un posible secuestro, sin embargo, las experticias realizadas demuestran que el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria», puntualizó Saab.

Dijo el fiscal que tampoco han llamado a familiares para solicitar un rescate. Saab dijo que el equipo móvil del profesor se mantuvo activo hasta las 11:00 de la mañana del día de su desaparición, el 8 de agosto.

El Ministerio Público, apenas ocurrió la desaparición de Lanz en el estado Aragua, comisionó a los fiscales vinculados con los Derechos Humanos y con casos de extorsión y secuestro. También se incorporaron un psiquiatra y dos expertos en poligrafía.

«Apenas ocurrió el evento y el Ministerio Público comenzó este trabajo discreto y profesional, el propio presidente Nicolás Maduro ha estado, además de pendiente de este hecho, nos ha pedido que vayamos a fondo para esclarecer este hecho», sentenció el fiscal.

«Debo agregar que nuestro órgano auxiliar ha sido la Dgcim, además del Sebin y el Cicpc; quienes han llevado adelante las respectivas pesquisas», agregó.

Para esclarecer este suceso, el Ministerio Público ha realizado 60 acciones, se han entrevistado a 22 personas. Asimismo, informó que se han realizado múltiples recorridos buscando posibles testigos.

El fiscal resaltó que en este caso el Ministerio Público ha tenido apoyo de Interpol para hacer las diligencias efectivas.

Caso Carlos Lanz

Carlos Lanz, histórico militante venezolano, de 76 años, experto en guerras no convencionales, lleva desaparecido desde el 8 de agosto y desde entonces no se ha tenido noticias de su posible paradero. Las hipótesis apuntan a un motivo político. Su búsqueda se ha transformado en un pedido colectivo. La alarma acerca de su desaparición comenzó desde los primeros momentos en que no se supo de él. Que alguien se ausente de su casa sin avisar puede ser normal, pero no en el caso de Lanz, con “rutinas de exguerrillero”, como explica su hijo Alex Lanz, quien ha venido hablando con los medios en nombre de la familia desde la desaparición de su padre. “La única forma de que Carlos Lanz salga de la casa es con alguien conocido”, contó. “Incluso en situaciones tan agudas como el 4 de febrero de 1992 [el levantamiento encabezado por Hugo Chávez] él dejaba una seña en la casa”. Ese sábado 8 en la mañana, en la ciudad de Maracay, su esposa había salido temprano y, según las investigaciones, su computadora estuvo conectada a internet hasta las 11:00. Cuando su hija se levantó, cerca de las 11:15, Lanz ya no estaba. No había dejado señal, ni aviso. Las alarmas se prendieron enseguida, llamaron a “la agenda completa del teléfono” y nada. A la mañana siguiente se presentaron en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a poner la denuncia. Alex tuiteó: “Buenos días, les pido una especie de servicio público. Desde hace al menos 24 horas mi padre Carlos Lanz se encuentra desaparecido. Algo extraño para quienes los conocen. Mis familiares y amigos están buscándolo desde hace unas horas. Esperemos que sea una confusión”, indicó Alez Lanz al medio sputniknews.com.

​Repasaron todas las hipótesis: Lanz era un hombre mayor y lúcido. “Ojalá tuviera la capacidad intelectual de papá en este momento, estaba terminando un compilado de varios artículos que había escrito con varias personas”. Tampoco fue hampa, “si fue víctima y le pegaron tres tiros hubiera aparecido el cuerpo”. ¿Secuestro? “No tiene nada para que puedas pedir un intercambio por él”.

La búsqueda

“No ha habido destiempo, el mismo día de la desaparición tanto el Ministerio Público como el CICPC se abocaron a la búsqueda”, sostiene Alex. El fiscal general escribió en su cuenta de Twitter al respecto el 20 de agosto, explicando lo avanzado hasta ese momento. “Lo que hace el fiscal es reafirmar lo que se estaba haciendo, somos testigos que se está haciendo”.

“La respuesta del Estado con respecto a la desaparición de papá ha sido idónea”, afirma entonces Alex Lanz.

Por el momento no hay rastros del paradero. Solo las hipótesis: “Está muy ligado a lo que sucede ahorita en Venezuela, no veo el divorcio entre llevarse, desaparecer una figura simbólica como Lanz y una situación donde los mismos gringos han dicho que vienen cosas más delicadas incluso que la Operación Gedeón. No está divorciado de operaciones paramilitares”.