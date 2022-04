Ex candidato a la Alcaldía de Caracas Leocenis García en Venevisión: «A mí no me escandaliza la reunión entre funcionarios de Biden y el régimen de Maduro» (Video)

Prensa Prociudadanos

«Venezuela no es el Reino Unido que el régimen de Maduro pinta, pero tampoco es la Haití que algunos sectores dibujan», sentenció García Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Prociudadanos, sostuvo este jueves una entrevista con la periodista Endrina Yépez en Venevisión, donde abordó las recientes conversaciones entre funcionarios de alto nivel de la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro. «A mí no me escandaliza esa reunión, una reunión estrictamente económica, pragmática que nos sirve a todosÎ, afirmó García al ser consultado sobre el tema. «Le sirve a Estados Unidos que tiene un problema energético, con quién Venezuela ha tenido una relación histórica de suministro seguro y confiable de petróleo. Y nos sirve a los opositores porque todo este desastre que produjo el tema de sanciones y persecución a la estatal petrolera venezolana PDVSA, acabó con muchos empresarios que eran financistas nuestros de la oposición», acotó. De igual forma, el líder político venezolano defendió la posición del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, argumentando que las conversaciones han sido «una reunión pragmática, comercial, que en nada supone un apoyo político al régimen de Maduro». ¿Venezuela se arregló? «Venezuela no es el Reino Unido que el régimen de Maduro pinta, pero tampoco es la Haití que algunos sectores dibujan», sentenció García sobre su apreciación en cuanto a la situación económica de nuestra país. «El día en que los venezolanos, cualquier joven que me esté viendo, con su sueldo, pueda acceder al crédito, tener un carro, una casa, Venezuela habrá mejorado», reafirmó. García quien actualmente está inhabilitado para ejercer cargos públicos defendió que el nuevo proceso de diálogo debe ser en torno al tema económico y debe realizarse en Venezuela. Lea también: Hinterlaces: 46.6 % cree que Leocenis García fue inhabilitado para impedir que ganara la Alcaldía de Caracas «Lo qué pasa es que Maduro mide dos metros y parece que algunos opositores se intimidan cuando están frente a él, pero hay que decirle: Presidente su modelo fracasó», concluyó.