La polémica que se armó entre usuarios tras un mensaje difundido en redes por SimpleTV

Recientemente, Alexander Elorriaga, presidente ejecutivo de SimpleTV, señaló en una entrevista lo complicado que ha sido comenzar a operar en el país

Los afiliados al servicio de televisión por satélite SimpleTV tienen hasta el 31 de diciembre para registrar sus codificadores y el plan que consideren, para seguir disfrutando del servicio de canales internacionales y no quedarse «sin señal».

Lea también: SimpleTV ante el descontento: las tarifas responden a costos internacionales

Sin embargo, un mensaje difundido por la empresa a través de su cuenta en la red social Twitter, @SimpleTVVE, generó polémica: «ya te dimos 4 meses de regalo, pero diciembre está por acabar así que regístrate, paga y activa tu plan para que no te quedes sin señal».

La imagen que acompaña el tuit tiene una frase que dice: «La señal no será libre por siempre. Corre, registra, paga y activa tu plan».

Ante ello, usuarios respondieron exigiendo mejorar los diferentes planes, así como incluir dos canales deportivos, un Foxsport y un ESPN. «En la versión anterior de DirecTV estaban dos canales de estos en el plan plata«, agregó un tuitero.

Otra cliente reclamó que «después de 4 meses de ‘regalo’, nos venden 2 planes basura y 2 planes impagables para la gran mayoría«.

Destacó que Plan Básico, el cual consta de 77 canales, más de 30 son emisoras emisoras de radio y y el resto son «canales nacionales que no necesitan satélite«.

Recientemente, Alexander Elorriaga, presidente ejecutivo de Simple TV, señaló en una entrevista lo complicado que ha sido comenzar a operar en el país y destacó que continúan negociando para ofrecer más canales.

En cuanto a los precios de los planes, precisó que son los precios correctos para que la empresa pueda funcionar, dado que la antigua DirecTV era subsidiada y trabajaba a pérdida.

Ya te dimos 4 meses de regalo, pero diciembre está por acabar así que regístrate, paga y activa tu plan para que no te quedes sin señal. pic.twitter.com/PD0giWCekB

Ya te dimos 4 meses de regalo, pero diciembre está por acabar así que regístrate, paga y activa tu plan para que no te quedes sin señal. pic.twitter.com/PD0giWCekB

Ya te dimos 4 meses de regalo, pero diciembre está por acabar así que regístrate, paga y activa tu plan para que no te quedes sin señal. pic.twitter.com/PD0giWCekB

Ya te dimos 4 meses de regalo, pero diciembre está por acabar así que regístrate, paga y activa tu plan para que no te quedes sin señal. pic.twitter.com/PD0giWCekB

Resuelvan primero los problemas de contacto con sus clientes, señales caídas, programación incompleta, etc, etc. Después de eso, pidan que paguen!! Con masivos tuits de mercadeo no van a captar mas clientes

— carlos rios (@carloscrios) December 22, 2020