La diputada Delsa Solórzano informó el fallecimiento de su padre: «Abro aquí el hilo más doloroso de mi vida»

A través de su cuenta en la red social Twitter, la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano expresó el profundo dolor que siente por esta irreparable pérdida

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, informó este 1 de septiembre el fallecimiento de su padre, César Orlando Solórzano.

En el 2018 la diputada manifestó “Él tiene una manera de ver el país muy distinta a la mía y lamentablemente él no entendió que ser prisionero político de alguna manera no es solamente estar en una cárcel sino (también) es cercenar tu pensamiento; y mi pensamiento no lo va a cercenar nadie, jamás, ni siquiera mi padre” razón por la cual mantenía un distanciamiento pronunciado de su de su padre.

Asimismo, tras su fallecimiento, Delsa Solorzano indicó “Como Venezuela sabe, yo he luchado contra el régimen chavo-madurista desde los incisos de este. Nunca acompañé las ideas “revolucionarias” porque siempre consideré que no traerían para mi país más que hambre y destrucción. He sido una perseguida política todos estos años.”

En este sentido y lamentando su perdida aceptó las virtudes de su padre, manteniendo una posición firme frente a sus ideales.

Cumplo con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento de mi padre, César Orlando Solórzano, quien en vida fuera un luchador por sus ideales, escritor, poeta, diplomático y parlamentario. Abro aquí el hilo más doloroso de mi vida. 1 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Como Venezuela sabe, yo he luchado contra el régimen chavo-madurista desde los incisos de este. Nunca acompañé las ideas “revolucionarias” porque siempre consideré que no traerían para mi país más que hambre y destrucción. He sido una perseguida política todos estos años. 🧵 2 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Si algo aprendí de mi padre fue a luchar por las cosas en las que creo. Lamentablemente él y yo pensábamos cosas distintas. Él de izquierda, yo de centro derecha. Si, lo digo porque es en lo que creo y defiendo. Él chavista y yo firme opositora. 🧵 4 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Lamentablemente en ese camino, perdí a mi padre. Mi familia quedó dividida, como hoy lo está el país. En este andar he sido objeto de burlas, mofas, y todo tipo de abusos relativos a opiniones sobre mi relación con mi papá. 🧵 6 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Hoy siento el alma destruida en mil pedazos, siento que nos quedamos debiendo 20 años de abrazos e historias. Hoy pido respeto a mi dolor y a mi privacidad. Hoy tampoco tengo ánimo de responder a nadie preguntas que no tienen respuesta. 🧵 8 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Hoy solo tengo para él palabras de amor, pero también de compromiso: ser yo misma siempre. Jamás voy a permitir que nadie me diga quién o cómo debo ser. 🧵 10 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Mi compromiso es hoy mayor: nunca más una familia venezolana debe pasar por esto. Ya basta de que el régimen nos divida y nos someta a un tamiz de buenos y malos. 🧵 12 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020

Debo añadir, que durante esta larga agonía de papá, estuve en permanente contacto con su esposa, quien me mantuvo informada minuto a minuto de lo que ocurrirá. Tengo días llorando en silencio esperando el inevitable desenlace, pero uno nunca se prepara para esto. 🧵 14 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 1, 2020