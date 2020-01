Jorge Arreaza: Visita de la CIDH a Venezuela no está autorizada

Arreaza también compartió una carta que envió el Gobierno Nacional a la CIDH el pasado 27 de enero. El comunicado va dirigido a Paulo Abrao, secretario del ente

Caracas- Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, aseguró hoy viernes que la visita a Venezuela de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no está autorizada.

“Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada”, escribió el canciller en Twitter.

Arreaza también compartió una carta que envió el Gobierno Nacional a la CIDH el pasado 27 de enero. El comunicado va dirigido a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, le recuerdan que Venezuela dejó de pertenecer a la OEA el 27 de abril de 2019.

“Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la CIDH por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país”, indicó la misiva.

Consideran que es jurídicamente improcedente la visita de la comisión de la CIDH al país. Por lo tanto, no autorizan su presencia en Venezuela.

La abogada especializada en derechos humanos, Rocío San Miguel, informó que la delegación estará en el país desde el 3 hasta el 8 de febrero.

Indicó que la visita tendría la finalidad de hacer una observación “in situ”. Así como verificar la situación de los derechos humanos en el país.

