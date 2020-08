El presidente Maduro ratificó su disposición al diálogo con los sectores políticos, sociales y religiosos, dado que es el camino para “vernos las caras y encontrar soluciones” a favor de Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, para establecer contactos con representantes de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) a fin de retomar los mecanismos de concertación con el Gobierno Nacional.

En una entrevista durante el estreno del programa virtual Aquí con Ernesto, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el Jefe de Estado destacó que “podría abrirse una puerta de diálogo”, luego de que la representación de la Iglesia Católica llamara a la participación de los venezolanos en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

Precisó: “Hemos tenido muchas diferencias durante 20 años. Me parece que podría abrirse una puerta de diálogo entre el bloque histórico revolucionario, las fuerzas bolivarianas, el Gobierno Nacional con la Conferencia Episcopal”.

El presidente Maduro ratificó su disposición al diálogo con los sectores políticos, sociales y religiosos, dado que es el camino para “vernos las caras y encontrar soluciones” a favor de Venezuela.

Dijo que personalmente, así como a través de la representación de líderes políticos como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, ha sostenido reuniones privadas y públicas con representantes de sectores extremistas, “creo en el diálogo, en la palabra, creo en la palabra, creo que los venezolanos tenemos que vernos a la cara y buscar soluciones”.

El Mandatario Nacional detalló que están dadas todas las condiciones para participar en las elecciones “y yo personalmente estoy a la disposición de la Mesa de Diálogo Nacional, de los distintos factores sociales, religiosos, culturales, políticos, que quieran dialogar, conversar. Estoy a la disposición para ayudar como Jefe de Estado a crear las mayores garantías, a generar confianza”.

Reiteró que el camino en Venezuela tiene que ser el electoral, el camino tiene que ser el ejercicio de la soberanía popular con el voto ¿Quién decide? Yo digo siempre ¿quién elige la Asamblea Nacional? ¿Iván Duque en Colombia? ¿Quién la elige Donald Trump? ¿Un embajador de un país europeo en Venezuela? La elige el pueblo.

“Nosotros estamos en disposición de ir a las elecciones parlamentarias siempre, cuando sabemos que vamos a ganar y cuando sabemos que podemos perder. Hace 5 años, todas las encuestas decían que íbamos a perder y nosotros pudimos haber inventado cualquier cosa para no hacer elecciones y fuimos a las elecciones, perdimos y yo salí a un minuto a decir que perdimos y que respeto a quienes ganaron”, acotó.

En la conversación con Villegas, el Jefe de Estado recordó que posteriormente fue, el 10 de enero de 2016, a la Asamblea Nacional “y lo primero que dije fue señor presidente Henry Ramos Allup, reconozco su autoridad, vamos a trabajar por Venezuela le dije y un conjunto de planteamientos, y qué me respondió: ‘En tres meses se va Maduro, en seis meses se va Maduro’, Ramos Allup, golpe, contragolpes, atentados, drones, presidente paralelo, eso fue lo que se me respondió”.

Reafirmó que junto a Ramos Allup los responsables directos de la autodestrucción de la oposición, son Julio Borges y Juan Guaidó.

El Dignatario Nacional expresó “yo he hecho mi papel de resistir, de construir, de atender al pueblo, de mantener el bloque histórico revolucionario cohesionado, de fortalecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, de mantener las alianzas sociales, la movilización popular. He hecho el papel que me corresponde de mantener y atender los asuntos del país, la agenda país”.

Ahora, destacó,”si me quieren acusar de algo en los asuntos de la oposición, que me acusen de querer dialogar. Siempre he querido dialogar con todos los factores y siempre el que ha querido dialogar conmigo yo me he sentado con él. En algunos casos me he sentado en privado y en secreto. Te puedo decir con todos me he sentado, con todos he hablado. O en otros casos, Diosdado me ha representado. Yo personalmente o Diosdado o Jorge Rodríguez”.