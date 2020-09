Foro Penal: Indultos otorgados solo representan un 13% de los presos políticos

Al día de hoy, Foro Penal registra 333 presos políticos en Venezuela, la cifra históricamente más alta de América Latina, incluso por encima de países como Cuba y Nicaragua, así lo dio a conocer el director presidente de la ONG, Alfredo Romero.

Durante un balance ofrecido sobre las excarcelaciones que se registraron por medio del “indulto” de la administración de Nicolás Maduro para 110 personas, el pasado 31 de agosto, Romero detalló que estas liberaciones solo representan el 13% de los casos”. De esta lista 24 ya estaban excarcelados pero con procesos abiertos, 26 eran investigados por causas políticas pero no estaban detenidos, aquí están incluidos diputados en el exilio y refugiados en embajadas, había un preso común y solo 53 eran presos políticos; Llama la atención que habían seis que ya tenían libertad plena”, precisó.

Desde Foro Penal, hasta el momento se desconocen los criterios por los cuales se le otorgó el indulto a unos presos políticos y a otros no, a pesar de tener casos similares como por ejemplo, “el caso del diputado Juan Requesens, a quien se le dio arresto domiciliario justo antes de que se dictaran estas medidas, pero bajo circunstancias similares todavía Emirlendris Benítez está presa en el INOF, tenemos el caso del doctor José Alberto Marulanda que fue liberado de Ramo Verde, hay varios militares en esa causa, pero ninguno de los militares fue beneficiado con el indulto. ¿Por qué unos sí y no otros? Eso responde a decisiones de carácter político sobre las que no tenemos respuesta específica al respecto”, expresó.

Por otra parte, Alfredo Romero aclaró que a ninguno de los excarcelados les entregaron algún documento en el que se refleje la figura del indulto. “Los abogados no han tenido acceso a los expedientes y algunos de los tribunales no están atendiendo”, dijo en rueda de prensa de este lunes.

El abogado defensor de derechos humanos se refirió al caso de Antonia Turbay, presente en la rueda de prensa y que pasó un año y un mes encarcelada, pese a que tenía boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019, que luego fue ratificada el 12 de agosto de ese mismo año. «Ella estaba secuestrada en El Helicoide y el indulto lo que hace es que se ejecute la boleta de excarcelación», dijo Romero.

Turbay, abogada de 67 años, aseguró que fue muy duro tener que pisar una cárcel siendo inocente. “Cuando entré a la celda me dio un shock porque nunca había vivido eso. Fue muy duro estar ahí”, dijo.

Nicmer Evans, otro de los excarcelados estuvo casi dos meses detenido en los calabozos de la División de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Boleita, en donde aseguró que mientras estuvo ahí nunca vio la luz. “La tortura existe. Estuve en un sótano y pasé 45 días sin recibir luz y eso me afectó. Aún me cuesta enfocar a distancias lejanas y me llegó a dar migraña los primeros días. Creo es un problema de dignidad humana. No hay motivos para que en Venezuela haya presos políticos, pero estoy seguro que hay políticos que hacen presos a otros.”, comentó.

Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, reiteró que todo paso hacia la libertad es un buen paso. “Cada cese de un proceso o detención arbitraria es buen paso, pero todavía nos quedan 333 presos políticos y 9.237 personas sujetas a procesos judiciales arbitrarios con medidas cautelares.”, recordó.

En este sentido, Himiob Santomé hizo un llamado a favor de la liberación de los más de 100 militares, de 13 indígenas y de 23 mujeres. “Todos continúan detenidos por motivos políticos y no se les ha dado respuesta. Pero esto es lo que pasa cuando el mundo político interviene en lo que debería ser el terreno exclusivo del mundo jurídico y toman decisiones difíciles de explicar”.

El abogado aseguró que nadie sabe si sobre la mesa política están planteadas otras iniciativas como éstas, ni qué se está demandando a cambio de estas negociaciones, “La persecución y la represión por motivos políticos tienen muchas caras y no se va a solucionar el problema ni a hacer cesar el fenómeno poniéndole un poquito de maquillaje a una de esas caras. Tú tienes que hacer cesar la represión completa como un requisito anterior a cualquier consideración de índole político. Los presos políticos no pueden seguir siendo utilizados como fichas de negociación y desde Foro Penal lo seguiremos denunciando”, concluyó.