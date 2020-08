Extorsionan a miembros de la academia de beisbol AQ Agency

Un grupo de delincuentes difundió en redes sociales un video en el que, portando armas largas, exigen al dueño de la academia, Alexis Quiroz, pagar vacunas

Nacionales – Una banda de delincuentes armados del estado Aragua amenazó al propietario de la academia de beisbol AQ Agency, Alexis Quiroz, por no pagar las vacunas que exigen.

Por medio de un video difundido en redes sociales, advirtieron que el propietario de la institución, los familiares, los scouts, los peloteros y los trabajadores “corren peligro”.

En las imágenes, en las que aparecen cuatro sujetos portando armas largas y cortas y sin mostrar sus rostros, enviaron un mensaje a una persona a la que identifican como “general”, a quien le dicen que si no hace las intermediaciones con el propietario de la academia “deberá deberá atenerse a la consecuencias”.

“Mi general, nos estamos comunicando contigo por lo que le pasa a Alexis Quiroz con su academia y nosotros. Ya hablamos con él y no quiere entrar en razón. No nos quiere dar lo que estamos pidiendo”, afirmó el presunto delincuente en el video.

Según lo que señala el sujeto, el “general” es quien decide las firmas de los peloteros de la academia y luego pasa la información a un jefe, a quien identificaron como El gringo.

Insistieron en que su problema es con Quiroz, a quien han coaccionado diciéndole que saben quiénes son sus familiares. Sin embargo, dijeron que si el “general” no da una pronta respuesta van a arremeter en su contra.

“El problema no es con usted (con el general), sino con Alexis Quiroz. Pero si no entra en razón, todos van a sufrir las consecuencias. Mire lo que sucedió con los dos escoltas. No piensen que acudiendo ante cualquier medio policial o lo que quieran hacer vamos a dejarlos tranquilos. Cualquier trabajador, el que riega las matas, la grama, el que pinta, cualquiera que trabaje en esa academia, vamos a arremeter contra ellos”, expresó el líder de la banda.