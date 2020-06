Entrevista a Simón Bolívar: Los soldados ganan batallas, y el Correo del Orinoco gana la guerra

Venezuela – Son las 2: 00pm de 1820. Me encuentro en Trujillo. Bolívar va llegando. Se disculpa por llegar tarde, pero hace pocas horas acaba de firmar el Tratado de Armisticio con el propósito de facilitar las negociaciones para la paz definitiva entre España y la Gran Colombia. Ahora Bolívar deja de ser “el forajido”, “el bandolero” para ser “su excelencia, el Presidente.”

Al disculparse, nos comenta sobre esta nueva conquista: “Esto implica un reconocimiento de parte de España sobre la existencia de la República de Colombia. Es una trascendental víctoria política para todos los patriotas, lo cual ha sido producto de nuestra constancia durante diez largos años de guerra y privaciones”, concluyó Bolívar.

Sonrió y con la cabeza en apoyo por ese logro obtenido. Lo invito a sentarse para iniciar la entrevista sobre los dos años que cumplió el Correo del Orínoco de creado. Me lo imaginaba más alto y robusto, -me digo a mi misma- Las historias que nos llegan a México nos hablan de un hombre con una voluntad de acero que ha peleado en más de 400 batallas y de todas ha sobrevivido.

-Hoy se cumplen dos años de la fundación del semanario, Correo del Orinoco, periódico creado por usted durante la Tercera República de Venezuela para contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas, periódico al servicio de la Corona Española. ¿Ha logrado su cometido?

Si…y para comprobarlo, citaré las palabras que en su momento pronunciará el editor de la Gaceta de Caracas, José Domingo Díaz, el cual es un feroz enemigo de los patriotas. El llegó a decír que: “la imprenta es la primera arma de Simón Bolívar, de ella ha salido el incendio que devora a América, y por ella se ha comunicado con el extranjero.”

Bolívar guarda silencio como remomorando el pasado y dice: “En octubre de 1817 la imprenta ya estaba en Angostura, pero fue el 27 de junio de 1818 cuando salió a la calle el “Correo del Orinoco” con el lema: “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público.” Y ese es precisamente el trabajo que estamós haciendo.

Además de contrarestar la influencia de la Gaceta de Caracas, mi principal interés es diseminar por doquier la idea de libertad y de que si es posible construir una república independiente y soberana. Me atrevó a dercir que: “Los soldados ganan batallas, y el Correo del Orinoco gana la guerra”.

¿Cómo consiguió esta imprenta?

Esta imprenta fue comprada en Londres al comerciante José María Istúriz por 2.200 pesos, parte de los cuales pagamos con 25 mulas de las Misiones del Caroní, a 45 pesos cada una y tenemos una deuda pendiente… Fernando Peñalver la envió a bordo de la goleta María..

-Algunos lo han tildado de loco por creer que a través de un periódicousted ganará la guerra de la independencia, ¿Qué opina usted?

-Esos que dudan del poder de la palabra son unos verdaderos ignorantes, pues la mprenta es tan útil como los pertrechos en la guerra y ella es la artillería del pensamiento. A traveś de las páginas de este periódico, nuestro pueblo ha conocido las grandes hazañas que han hecho los patriotas por liberar nuestras tierras de los opresores, ha sabido de sus víctorias militares, y hemos impulsado además la defensa dotrinaria de la causa. Hemos despertado la conciencia de muchos que ya no quieren ser más esclavos de la Corona Española, quieren ser hombres libres.

Imaginate que hasta Napoleón dijo que cuatro periódicos hostiles hacían más daño que 100 mil hombres en un campo de batalla. Entonces quién es el loco, me mira fijamente y me sonríe.

Continúa: Creo profundamente que la opinión pública es el objeto más sagrado, ella ha menester la protección de un gobierno ilustrado, que conoce que la opinión es la fuente de los más Importantes acontecimientos. La opinión pública es la primera de todas las fuerzas.

-Además de publicarlo en castellano, ¿ha pensado en imprimirlo en otro idioma con la finalidad de que conozcan la causa patriótica?

Si, próximamnete lo editaremos en ingles y en fránces. Mi propósito es que sea leído por los norteamericanos y por los europeos.

-¿Al inicio, el periódico era más pequeño ?

Si. Al inicio Roderick lo proyectó en un tamaño de 31 centímetros de alto por 32 de ancho por dos columnas hasta el número 11, pero a partir del número 12 se ensanchó el semanario a 36 por 24 y a tres columnas. Prefiero que sea grande, de un pliego, a pequeños pasquines.

– ¿Tiene pensado abrir otros espacio dentro del periódico?

Si, además de los que existe: Comunicados Oficiales, Política Internacional, Problemas del país, Situación Económica, incluiremos un espacio dedicado a la cultura. Desde allí se contará anécdotas, curiosidades, poemas, cuentos y novelas.

-Algunos críticos han dicho que usted pone límites a la hora de escribir los textos…

No son límites. Mi intención es comunicar las ideas políticas destinadas a la acción inmediata, más que explayarme en conceptos filosóficos que fundamenten la lucha de independencia. En mi opinión, el lenguaje debe ser sencillo, directo. Que los artículos sean cortos, que sean agradables, que sean fuertes, que sean picantes.

-¿Sabe usted que el diario The Times dice que usted tiene de cabeza a la corona Española?

Suelta una carcajada, me mira y me contesta: Si, es cierto, y eso me agrada. Estamos haciendo ruido en el mundo.

-Usted ha demostrado a sus detractores que maneja tan bien la pluma como la espada, escribe para el Correo del Orinoco, pero también para el diario fránces ” Le Constitutionnel”.

Sin proponermelo ha sido así. Confieso que es un don que me dio la Providencia para liberar a mi pueblo al cual me debo. No es un don para vanagloriarme, sino para servir al prójimo.

-Es usted una leyenda, su valor, heroísmo, persistencia y agresividad, colman los titulares en los diarios de Francia, España, Inglaterra y Alemania… Se le presenta como un soñador que pretende lo imposible. ¿Qué opina de esto?

– Si querer vivir libre de toda opresión, si querer constituir una república soberana y si creer en la integración latinoamericana me hace ser un soñador, pues lo soy, pero lo soy con la firme convicción de que se hará realidad.

Con esta última pregunta, finaliza la entrevista. Bolívar se despide con una sonrisa, pero un poco apresurado, pués desea compartir la alegría que siente por la recien víctoria alcanzada por la firma del armisticio con el resto de los patriotas, quienes lo aguardan para celebrar, y a su vez, para seguir elaborando la ruta que les permita lograr la tan anhelada independencia y la constitución de la república.

