Elecciones parlamentarias podrían ser pospuestas

La Unión Europea, que ha sido invitada por el Gobierno de Maduro, requiere más tiempo para el proceso de observación

El portal web Bloomberg aseguró en unas de sus publicaciones que el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, está negociando con el gobierno de Nicolás Maduro posponer las elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre.

Bloomberg señala que Capriles y sus aliados están pidiendo la postergar las votaciones para permitir que los observadores de la Unión Europea asistan, pero Maduro argumenta que celebrar la votaciones el año que viene violaría la Constitución.

Es importante mencionar que el diputado, Juan Guaidó, en un encuentro digital con el Encargado de Negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró que los 27 partidos que firmaron el pacto unitario no convalidaran el ningún fraude electoral.

“Lo del 6 de diciembre no lo podemos llamar elecciones, son un “parapeto” que los venezolanos no reconocen ni la comunidad internacional. No hay posibilidad de elecciones con Maduro usurpando funciones”, sostuvo.