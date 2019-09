Edición número 16, Que Suene Mi Gaita. con Adolfo Naveda

Que bonito es despertar y poder abrir esta vitrina cargada de la mejor información gaitera, de esta manera arrancamos; el pasado miércoles en las instalaciones de un reconocido restaurante de la ciudad

Zulia – Que bonito es despertar y poder abrir esta vitrina cargada de la mejor información gaitera, de esta manera arrancamos; el pasado miércoles en las instalaciones de un reconocido restaurante de la ciudad se llevó a cabo la rueda de prensa del denominado Festival una Gaita para el Zulia, por parte de la Gobernación del Estado, con un total de premios de 10 mil 8 mil y 6 mil dolares a las tres gaitas Ganadoras , malos, malos no son, a muchos los sorprendió no lo podían creer, otros ya lo sabían, hace una semana dimos la exclusiva, nos llamaron locos, escondieron información pero a la final terminaron dándole la razón al PODER GORDO DE LA GAITA y a tu PROGRAMA QUE SUENE MI GAITA otro TUBAZO que le demuestra al Gremio de la Gaita que quien maneja la información soy yo, no jugamos carritos y lo demás es monte y culebra .

Un llamado para los directores y productores de estaciones de Radio que abren las puertas a Programas del Genero Gaita, que se están prestando para hacer de ellas su Nido de maldad y parar algunas Gaitas de la temporada 2019, pero esto no es todo si revisan el listado de las Gaitas que colocan, se darán cuenta que siempre son las mismas, “Casualidad o Realidad” apoyados por promotores o promotoras, ya yo ni sé que son, que siempre se han prestado al ejercicio de la adulación a la mala fe para sumar toques para sus 10 Agrupaciones, pendejo el locutor que se preste a este juego que esta detectado hace mucho, directores no permitan que estos seres Brinden un CÓCTEL MACABRO que daña la GAITA .

Dejo el Bate de un lado por un rato para hablar de cosas buenas, nos llegó un tema a nuestra Oficina que estoy seguro será del agrado de todos ustedes, no solo por su contenido si no porque tiene varios elementos pero uno en especial es el saber que lejos de la tierra de Luis Aparicio se están realizando Gaitas con calidad les habló de la Gaita CORAZÓN VENEZOLANO

Letra: Omar Paz

Musica: Gilberto Ferrer

Arreglos: Edwin Pulgar

Solista: Javier León

Cuatro: Jorge Glem

Una Gaita que fue grabada en la ciudad de New York, pero que por ser grabada a la distancia no pierde la calidad y virtudes de lo que se hace en el Zulia, mil Bendiciones a todos los involucrados en esta producción ahora sin temor a equivocarnos si podemos decir que la Gaita vuela alto.

Esta semana copamos la Cabina de Metropolis 103.9 fm con invitados de lujo el día sábado nos impregnamos de lo fresco. de la nueva generación al recibir a la agrupación los Azulejos de la mano de Laida Martínez Atencio , Luis Aguilar y Angel David Delgado, con cuatro en mano llegaron a mostrarnos dos propuestas; la primera titulada Añoranza de un Zuliano de la autoría del destacado compositor Dervis Montiel y de una propuesta diferente titulada Yo Te Amo de la Autoría del” Negro de Oro” Dennys Araujo, mucho éxito en esta temporada pero como si esto no fuera poco el día domingo Recibimos a la agrupacion Alitasia ellos nos traen una Gaita de Buena estrofa, repito mi sentir sobre esta Gaita en pocas palabras está uno dos en esta temporada esto se pone bueno .

Preocupación en el seno del gremio gaitero a través de flayer en las redes sociales somos testigo de la gran cantidad de eventos Gaiteros que hay fuera del país eso no es que sea malo, lo malo es que en la tierra de AGUIRRE nadie hace nada por llevar el primer ritmo de Venezuela a grandes medianas o pequeñas tarimas donde sus amantes gocen de ella .

LA GAITA CANTARINA PARA LOS NIÑOS DE MARACAIBO

Así se denomino este Espectacular evento que tuvo como fecha el pasado Domingo 21 de septiembre de 2019

Desde las 4:30 PM Conversando con el subsecretario Heberto Añez en el museo de la gaita en santa Lucia nos manifestó la alegría de llevar La Gaita sabrosa y cantarina para todos los niños que se hicieron presentes para palpar y sentirla… cola presentación de agrupación GAITERITOS DEL SOLER Viva la juventud en nuestra Gaita .

01 EDICION

HIT PARADE GAITERO DE TU PROGRAMA QUE SUENE MI GAITA .

PRONÓSTICOS DE LA QUINCENA

01 – GARRA GAITERA – SENTIR ZULIANO

02 – MARACAIBO SEÑORIAL – MARACAIBO UN EDÉN

LAS 20 QUE MAS SUENAN

01 – ASI ES MI GAITA – GRUPO KLA-C

02 – HASTA MI ULTIMO ALIENTO – 2 PA 3

03 – LA SIN RIVAL – LA GAITA DE OTRORA

04 – LA GAITA DE BUENA ESTROFA – ALITASIA

05 – MI VIEJO BAUL – LOS TROPICALES DEL EXITO

06 – AZULEJOS – AÑORANZA DE UN ZULIANO

07 – CARDENALES DEL EXITO – AGUILA Y CARDENAL

08 – GAITEROS DE MOLERO – A DARME UN ABRAZO

09 – TREN GAITERO – BRILLA LA ZULIANIDAD

10 – ILUMINACION GAITA Y SHOW – EL PABELLÓN

11 – AZULEJOS – YO TE AMO

12 – EL TATARARERO – SENTIR ZULIANO

13 -COCO GAITA – EL SANCOCHITO

14 – RINCON MORALES MARACAIBO CIELO Y LUCERO

15 -SANDUNGUEROS – TRIBUTO A LOS GRANDES

16 -MI BARRIADA – SINONIMO DE GAITA

17 -LAS SENSACIONALES – AUNQUE YA NO ESTÉS

18 -ASTROS DE LA GAITA – ABRÍ LA CASA MARGARITA

19 -DESTELLO ZULIANO – MI ZULIA

20 – UDG – UN ABRAZO AL HERMANO

YO TIRO EL SONBRERO QUIEN SE LO PONGA ES DE EL .

Disfruta de tu Programa QUE SUENE MI GAITA

Radio : Sábados de 08 a 10 am y Domingos de 04 a 06 pm por el dial de METROPOLIS 103.9 FM

Tv : Viernes de 08 a 09 pm y Sábados de 06 a 07 pm Canal 11 del Zulia .

