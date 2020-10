Diosdado Cabello sobre Roland Carreño: «Si usted está conspirando, deje la chilladera»

Diosdado Cabello resaltó que la derecha quiso hacer un show con la detención del opositor afirmando que estaba supuestamente desaparecido

“Si usted está conspirando y lo meten preso, deje la chilladera, el gobierno no se va a cruzar de brazos ni le comemos chantanje a nadie y la justicia no le come chantaje a nadie, si usted está conspirando asuma su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra”, expresó el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre el caso del opositor Roland Carreño, quien fue detenido por estar inmiscuido en planes conspirativos contra el país.

Asimismo, resaltó que la derecha quiso hacer un show con la detención del opositor afirmando que estaba supuestamente desaparecido. “ay que está desaparecido, está desaparecido no, ustedes saben que está preso, aquí las desapariciones ocurrían en la Cuarta República y nadie sabía de ellos y vienen con el cuentico ahí”, dijo este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando.

Recordemos que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó el día de ayer sobre la detención del ciudadano Roland Carreño a quien capturaron en flagrancia en actividades conspirativas y quien se encuentra en manos de las autoridades.

“Al momento de su detención al señor Roland Carreño las autoridades policiales le hallaron 12.000$ en efectivo y un R15… de dichas investigaciones en marcha daremos detalles con los elementos probatorios de rigor en las próximas horas”, precisó el fiscal en sus redes sociales.