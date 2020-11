Diosdado Cabello: EE.UU. no tiene moral para criticar el sistema electoral venezolano

Diosdado Cabello aseguró que el país está sometido a provocaciones, bloqueos y sanciones

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y candidato a la Asamblea Nacional, dijo que después de lo ocurrido con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobierno de ese país no tiene moral para criticar el sistema electoral venezolano.

“Ellos que se meten en los asuntos internos de todos los países, no tienen moral para atacar nuestro sistema electoral. No tienen moral para criticar a nuestro pueblo cuando sale a votar por sus candidatos y candidatas no tienen moral para pretender ser los policías del mundo y no ha sido fácil lo que ha tenido que enfrentar nuestro hermano presidente Nicolás Maduro con una Asamblea Nacional en contra. Tiene que tomar decisiones, tener que avanzar en un campo minado, afortunadamente para nuestro pueblo esa misma Asamblea o quienes pasaron por ella se han convertido en un instrumento para la destrucción de ella misma”.

“Desde ayer la Unión Europea, una de las instituciones más arcaicas que puede haber ratificó sanciones contra nuestro país y contra algunos de nosotros, en verdad en lo personal me resbalan esas sanciones, ellos dicen sanciones y congelamos sus bienes pues, agarren los bienes, los doblan y se los meten en el bolsillo ni nos importa no tenemos nada ni ahí ni en ningún lugar, lo utilizan como método de persecución política.”

Diosdado Cabello afirma que hoy la oposición sufre las consecuencias de las sanciones solicitadas por los mismos dirigentes de oposición. Aseguró que los chavistas saben luchar, perseverar y vencer.