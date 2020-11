Debate Parlamentario 2020: Candidatos exponen sus propuestas a la AN

Debate | Mejorar el salario y los servicios públicos son las propuestas del candidato opositor Bernabé Gutiérrez



El candidato opositor a la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, sostuvo que de ser electo el próximo 6 de diciembre como diputado, la prioridad será “acabar con el hambre, malos servicios públicos que afectan a todos e irnos de inmediato a revisar todo el orden jurídico del país”.

Esto lo expuso durante el tercer Debate Parlamentario 2020 que se transmitió en la televisión venezolana, tras consenso de los 107 partidos políticos que han postulado candidaturas a las elecciones parlamentarias del 6D, donde también expresó que la esencia del partido AD, desde hace 79 años es el bienestar, el desarrollo y la grandeza del pueblo venezolano.

“Tenemos que asumir cada uno sus responsabilidades. Tanto el Gobierno como los que dirigieron la oposición en un momento determinado erraron en su estrategia. Estamos para resolver el problema del hambre, el salario mínimo, los servicios públicos que tanto afectan a los venezolanos”, dijo.

Bernabé Gutiérrez, quien también es Secretario General del partido AD, enfatizó en que desde la nueva AN se debe tener una conducta de diálogo con el Poder Ejecutivo para resolver los problemas que aquejan al pueblo venezolano.

Insta al nuevo Gobierno de EE.UU. a dejar malas políticas anteriores

Gutiérrez llamó al presidente electo Estados Unidos a revisar “todas esas malas políticas del Gobierno anterior” liderado por Donald Trump. Esto al referirse a las recientes elecciones presidenciales de ese país donde “los norteamericanos castigaron con su voto a un mal Gobierno quien hizo una mala política internacional”.

En desacuerdo con las medidas unilaterales impuestas a Venezuela

Aseguró que las mal llamadas sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense contra Venezuela, han afectado mucho. Sin embargo acotó que “aquí estamos los que vamos a la Asamblea Nacional y el mismo Gobierno de Nicolás Maduro tiene que entender y revisar sus propias políticas”.

“Vamos a decirle a Norteamérica entre la Asamblea Nacional y Poder Ejecutivo que Venezuela está abierta a un diálogo, pero también tienen que respetar nuestra soberanía. Nosotros vamos a resolver los problemas que tengamos”, apuntó.

Igualmente refirió que su partido AD sostiene la opinión que “ya basta de odio y rencores. No solamente entre venezolanos sino entre todos los habitantes del planeta tierra”.

Poder comunal descentralizado

El candidato manifestó estar de acuerdo con el Poder Comunal otorgado en la Revolución Bolivariana, sin embargo refirió que la propuesta como parlamentario sería que dicho poder comunal “no pertenezca al Gobierno de turno, sino a los venezolanos, descentralizarlo”.

Votar es la vía

El aspirante al parlamento hizo hincapié en que es necesario votar el próximo 6 de diciembre y pidió confianza en su partido político el cual mantiene la posición de brindar mejoras a los salarios de los empleados públicos, obreros, amas de casa y sector productivo.

Manifestó la necesidad de que el Poder Legislativo en conjunto con el Ejecutivo analicen la situación incluyendo al gremio de los trabajadores y sindicatos para llegar al mejor consenso y resolver sus problemas.

Candidata Iris Varela: Nueva AN debe exhortar al Poder Judicial que libre órdenes de captura contra todos los que han traicionado la patria

La candidata a la Asamblea Nacional (AN) por el GPPSB, Iris Varela, puntualizó este jueves que una vez instalados como nuevos parlamentarios ante el Poder Legislativo, una de las propuestas que elevará, es exhortar al Poder Judicial para que libre órdenes de captura contra todas los actores políticos que han traicionado a la Patria, que han convocado a sanciones y a una invasión extranjera contra el pueblo venezolano.

Durante su participación en el Debate Parlamentario 2020 transmitido esta semana por Globovisión, la candidata revolucionaria resaltó como segunda propuesta la confiscación de todos los bienes de aquellas personas que se han corrompido al calor de la función pública.

Iris Varela aseguró que en la actual AN no hay funciones, ya que la extrema derecha golpista lo que hizo fue buscar apoyarse en el Gobierno norteamericano, para tumbar a la Revolución Bolivariana, que fue elegida por el pueblo en elecciones legítimas y democráticas como se han dado en el país.

“Ellos defraudaron a sus electores, ellos se pusieron, como decimos en el argot popular, la AN de sombrero, y ante esto vamos a devolverle la majestad al Parlamento Nacional. En Venezuela se eligió una AN en 2015 y la mayoría de los diputados que ganaron son unos solemnes desconocidos, empezaron con una estafa y por eso nadie los conoce”, dijo.

Sobre la Ley Antibloqueo, advirtió que desde la extrema derecha pretenden atacar este instrumento jurídico que fue concebido para hacerle frente a los efectos negativos del bloqueo imperial, criminal e ilegal en una guerra declarada por el imperio estadounidense desde el 2014.

“Lamentablemente tenemos unos venezolanos apátridas que acompañan las aspiraciones del Gobierno Norteamericano para ponerle la mano a nuestras riquezas naturales y aquí hay un Gobierno soberano que está presto a defenderlas, y confiamos plenamente en esa Ley Antibloqueo, propuesta hecha por el presiente Nicolás Maduro, para contrarrestar los defectos devastadores de las sanciones impuestas por los gringos que afectan al pueblo venezolano y todo el territorio nacional”, señaló.

Sobre las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos, señaló que se trata de una acción criminal que ha afectado a todos los venezolanos.

“Todos los intentos golpistas de la extrema derecha han fracaso y fracasarán en Venezuela, la única herramienta con la que cuenta el pueblo venezolano para acceder y formar parte de los poderes públicos es a través del voto y de las elecciones, y yo celebro que la oposición venezolana esté participando, se postularan y estén participando hoy en las Parlamentarias 2020”, agregó.

Concerniente a las elecciones de Estados Unidos, donde salió electo Joe Biden, la candidata de la Patria señaló que para Venezuela no significa absolutamente nada, ya que a su juicio a Venezuela lo que le importa es que el presidente Nicolás Maduro sea respetado y el pueblo lo ha hecho respetar.

Dijo que lo que está planteado desde Venezuela es el debate, el diálogo y las relaciones internacionales como vías en las que siempre ha insistido el Ejecutivo Nacional para conducir los destinos de la Nación.

“Lo que exigimos es que nos respeten, y el presidente de Estados Unidos tiene que ocuparse los problemas de los norteamericanos y nosotros nos ocuparemos de los nuestros”, dijo.

Poder al pueblo

Varela aseguró que nadie en Venezuela ha planteado la creación del Estado Comunal, lo que se ha planteado es empoderar al pueblo a través de las Comunas organizadas.

“Es una realidad en el país que todos los Consejos Comunales estén empoderados, donde han manejado presupuestos que le ha designado el Gobierno nacional. Aquí lo que se trata es de cumplir con la Constitución y las leyes empoderando al pueblo, porque este es un Gobierno protagónico y participativo”, añadió.

Consideró que la prioridad de la nueva AN es atender la situación económica del país contribuyendo con el Gobierno Nacional, el cual ha sido víctima de un sabotaje por parte de un poder tan importante como lo es el Parlamento Nacional, de ahí que a su juicio sea necesario hacer cumplir la Constitución y colaborar con el Mandatario Nacional para levantar las sanciones imperiales.

Por otra parte, señaló que la calidad de vida de los venezolanos solo ha mejorado con la Revolución Bolivariana, ya que el único Gobierno que ha incluido a las grandes mayorías y que ha hecho justicia social, ha sido el Gobierno revolucionario, con políticas sociales como vivienda, salud, alimentación y sobre todo inclusión total.

Candidata Cilia Flores: En nueva AN vamos a abrir un juicio a Juan Guaidó y su combo por daños causados a los venezolanos

“Le vamos a abrir un juicio a Juan Guaidó y a su combo por todo el daño que le han hecho a los venezolanos y no vamos a permitir más impunidad”, adelantó este jueves la candidata a la nueva Asamblea Nacional (AN) por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Cilia Flores.

Durante el tercer Debate Parlamentario 2020, que se transmite en la televisión venezolana tras consenso de los 107 partidos políticos que han postulado candidaturas a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la candidata consideró que tras 5 años de nula gestión de la actual AN en desacato, no hay nada que considerar ni valorar, excepto el daño inconmensurable ocasionado.

“No hay gestión, solo fueron allí a tratar de derrocar al Gobierno legítimo”, señaló Flores, quien debatió varios puntos en la agenda, junto a su compañera del GPPSB, Iris Varela y los candidatos opositores Javier Bertucci, del partido Esperanza por el Cambio, y Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática (AD).

Recordó que más de 300 sanciones impuestas a todos los venezolanos, sectores públicos y privados, empresarios y ciudadanos, fueron producto de Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y otros. “Con nombres y apellidos, han pedido a EE.UU. que nos quiten Citgo, Monómeros, las reservas de oro, bloquean a PDVSA para asfixiar al país y no se pueda responder”, denunció.

Flores consideró que el bloqueo, la persecución y los ataques criminales de EE.UU. y sus subordinados, dañan sobre todo a las mujeres venezolanas. Además, advirtió que las mal llamadas “sanciones” imperialistas han sido un negocio redondo para los extremistas de derecha, que se han enriquecido abierta e ilegalmente a costa de los recursos de todos los venezolanos.

Pidió a los seguidores de los actuales dirigentes de la AN en desacato preguntarse dónde viven estos supuestos líderes y cómo financian sus lujosas vidas.

“¿Cómo los valoramos?, fracasados. Fracasaron en su intención de sabotear y desestabilizar al país, la paz de los venezolanos. Su gestión, que no existió, y su actuación fue un fracaso. No lograron tumbar al Gobierno porque no cuentan con pueblo, ni siquiera con los sectores de la oposición que una vez lo acompañaron y muchos de los que votaron por ellos simplemente se apartaron”.

“Fracasados le decimos”, expresó, y advirtió que en la nueva AN las puertas estarán abiertas al pueblo legislador. En este punto, dijo que la Ley Antibloqueo se impulsará para darle respuesta a la gente víctima de las “sanciones”.

“Vamos a consultar siempre al pueblo. Ya surgieron más de 12 leyes necesarias y las vamos a apoyar desde la AN y como abogada garantizaré que desde el Parlamento se acabe la impunidad, porque esta gente debe ser enjuiciada, sentenciada y condenada”.

Javier Bertucci: nueva AN tiene que legislar y fiscalizar para darle respuestas al pueblo que se sientan en la vida cotidiana del venezolano

El pastor evangélico, empresario y candidato a la Asamblea Nacional (AN) por la opositora Alianza Democrática, Javier Bertucci, detalló este jueves durante tercer Debate Parlamentario transmitido por la televisión venezolana, que no hay que hacer ofertas engañosas, el nuevo Parlamento Nacional se tiene que encargar de legislar y fiscalizar para darle respuestas al pueblo que se puedan sentir en casa, en la cocina y en vida cotidiana de cada uno de los venezolanos.

Durante el tercer Debate Parlamentario, el candidato opositor señaló que el nuevo Parlamento Nacional que se elegirá este próximo 6 de diciembre, está comprometido con el pueblo y no con partidos, ambiciones o egoísmos y no como la AN del 2015 que no hizo nada a favor del pueblo.

Al respecto de las sanciones impuestas contra Venezuela, el candidato a la AN indicó que estas medidas han terminado de unir al pueblo en la peor crisis de la historia, sin embargo, esto se ve afectado con las políticas macroeconómicas erradas y la mala administración de los recursos que en su momento tuvo Venezuela en abundancia.

Aclaró que desde los partidos de oposición se condena cualquier tipo de sanción que sea solicitada para el país, ya que atenta contra el pueblo y la vida cotidiana.

Con respecto a la Ley Antibloqueo señaló que mientras exista transparencia y una fiscalización, no habrá problema con el pueblo; “cualquier clase de iniciativa que se tenga con esta Ley debe ser consultada con el pueblo, para que el pueblo sepa qué se hará con el dinero y para qué se utilizará” recalcó.

Igualmente, agregó que “el voto es el único instrumento que servirá para el cambio, parte de una oposición radical ha tratado de impedir este instrumento y es necesario mostrarle al pueblo que eso es parte de una oferta engañosa. Este 6 de diciembre el pueblo tiene que salir a elegir sus nuevos diputados y diputadas”.

Con respecto a las elecciones dadas en días pasados en Estados Unidos (EE.UU.) Bertucci, señaló que este cambio de Gobierno da la oportunidad de comenzar una nueva negociación con la administración estadounidense basada en verdades. “Es el momento de lograr un acuerdo que permita la flexibilización o el levantamiento de las sanciones que tanto afectan al pueblo venezolano”.

“Vamos a la AN no a discutir tonterías y estar agarrándonos los cabellos, se tiene que debatir y hacer propuestas que el pueblo sienta de manera favorable en su hogar” reafirmó.

Recalcó que “desde la oposición estamos totalmente en contra de un Estado Comunal, somos demócratas y aparte estamos alineados a la forma republicana de nuestro país. Estas estructuras comunales son muy propensas a ser llevadas a intereses oscuros”.

Durante el debate, el candidato propuso que se revisaran todos los actos violatorios a los Derechos Humanos y los actos de corrupción por parte de ambos sectores tanto del gobierno y la oposición.

Desde la AN se tiene que discutir el problema de la distorsión del venezolano, ya que en el país se compra en dólares y se paga desde las instituciones en bolívares. La idea no es dolarizar, es anclar el salario al dólar, para que el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores sea decente.

Por último, refirió que “cuando en la AN nos aboquemos a darle soluciones al pueblo, las confrontaciones que se darán serán crear soluciones al pueblo, para impulsar nuevos programas sociales que impacten la necesidad de cada uno de los venezolanos en el área de alimento y medicina”.

“Los candidatos del cambio tienen que llegar a abocarse y a proponer ayudas que favorezcan al pueblo”. Es por ello que esté próximo 6 de diciembre se tiene que salir avocado a votar.