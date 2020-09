¡Continúan las sanciones! EE.UU ofreció recompensa de $5 millones por Motta Domínguez

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien ofrezca información sobre Luis Alfredo Motta Domínguez, y Eustiquio José Lugo Gómez

Motta Domínguez también fue presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y, durante su gestión, Lugo Gómez se desempeñó como director de Compras de esa entidad.

Según informa el Departamento de Estado, el 27 de junio de 2019 Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron imputados en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de activos.

En la acusación formal se señala que ambos exfuncionarios habrían otorgado a tres empresas, con sede en Florida, más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de supuestos sobornos.

A finales de julio pasado, los dos exfuncionarios fueron designados bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que les prohíbe a ellos y a sus familiares cercanos la entrada a EE.UU. de manera indefinida.

We're offering up to $5 million each for information leading to the arrests and/or convictions of two indicted former Venezuelan public officials. We are working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020