EE.UU. ofreció $10 millones por información de Pedro Luis Martín Olivares exjefe del Sebin

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que ofrece 10 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información de Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera del Sebin

Martín Olivares, según informa el organismo estadounidense, fue procesado el 24 de abril de 2015 en el Distrito Sur de Florida por posesión y distribución de “una sustancia controlada”, conociendo que “sería importada ilegalmente a EE.UU.”.

Lea también: Presidente Maduro repudió sanciones contra cinco dirigentes de la oposición venezolana

Este exfuncionario venezolano está, además, incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como “un importante narcotraficante extranjero”, bajo la Ley de Designación del Kingpin de Narcóticos Extranjeros.

Today the @StateDept announced rewards for information leading to the arrest and/or conviction of former Venezuelan officials Rodolfo McTurk-Mora, Jesus Alfredo Itriago, and Pedro Luis Martin-Olivares for their roles in international narcotics trafficking. https://t.co/42e0cuRwm5

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 29, 2020