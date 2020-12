Consulta promovida por Guaidó perdió 28% de participación digital por problemas técnicos

El comité de la Consulta Popular felicitó a los venezolanos «por la masiva participación en la jornada del 7 al 12 de diciembre

El Comité Organizador de la Consulta Popular, promovida por el dirigente opositor Juan Guaidó, informó en un segundo boletín que los resultados de la participación digital se redujo en más de 20% la cantidad de sufragios totales debido a errores tecnológicos.

Mediante un comunicado, el comité de la Consulta Popular felicitó a los venezolanos «por la masiva participación en la jornada del 7 al 12 de diciembre, en la que se ha superado todos los obstáculos y millones de ciudadanos manifestaron su voluntad de manera heroica y firme en la defensa de nuestro país».

También señaló que a diferencia de un evento electoral, la Consulta Popular fue un proceso «de participación ciudadana que se realizó sin infraestructura estatal, electrónica y con voluntarios con falta de conectividad, gasolina y servicios».

El comité añadió también la caída del sistema electrónico que empeoró facilitar y procesar la información de la participación presencial en los centros de la Consulta Popular, sobre todo en las áreas más remotas del país.

De los 2.412.354 participantes de forma digital, anunciados el 12 de diciembre, el 72% (1.739.830 personas) fueron los que culminaron el proceso con el código unipersonal.

«Las condiciones físicas, tecnológicas, represivas y generales del país, así como los episodios de saturación o caída del sistema, no permitieron que todos los venezolanos pudieran realizar el proceso digital definitivo. Aunado a esto, la mala calidad de la cédula de identidad, hizo que los sistemas rechazaran la participación de un gran numero de venezolanos que intentaron acceder al proceso», refieren.

Según la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, quien es miembro del comité de la Consulta Popular, señaló que «no tenemos necesidad» de verificar ni comparar las cifras porque «no fue un proceso electoral»

«Está a la vista que la dictadura optó por la violencia, su arma principal es que no tiene escrúpulos y lo está demostrando. Este ataque que hace a los centros está ayudando a la Consulta Popular, en demostrar que necesitamos ayuda internacional», comentó Mármol en una rueda de prensa.

Distribución de la participación

La participación en la Consulta Popular podía realizarse mediante Telegram, la aplicación Voatz y la página web.

· A través de Telegram: 90,46%

· Por medio de la página web: 4 ,14%

· Mediante Voatz: 5,39%

Por países

Telegram

Venezuela 62,92%

Estados Unidos 7,86%

Chile 5,32%

Colombia 5,00 %

España 4,87

Perú 4,10%

Argentina 1,90%

Ecuador 1,77%

Panamá 1,05%

México 0,90%

Otros (114 países) 4,30%

Voatz

Venezuela 48,97%

Estados Unidos 15,45%

Colombia 8,05 %

España 4,64%

Perú 4,21%

Chile 4,16%

Otros 14,53

Porcentaje de respuestas:

Telegram:

Pregunta número 1: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 2: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 3: Sí: 99,91% NO: 0,09%

Voatz

Pregunta número 1: Sí: 99,83% NO: 0,10%

Pregunta número 2: Sí: 99,80% NO: 0,13%

Pregunta número 3: Sí: 99,81% NO: 0,12%

Por último, el comité de la Consulta Popular invitó a la ciudadanía en general a «mantener la organización y compromiso» para contribuir con el cumplimiento del proceso.

«Nos corresponde a todos iniciar la nueva fase de ejercicio y participación ciudadana para lograr la restitución de la constitución, el rechazo al fraude parlamentario, el cese de la usurpación, las elecciones presidenciales libres y la ayuda internacional», sentenció.

Los datos iniciales

El sábado, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura de Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela, dijo que había atraído a la consulta a 6.466.791 votantes, es decir, el 31,22 % del padrón electoral.

De acuerdo con los datos del primer boletín de resultados, 3.209.714 venezolanos manifestaron su voluntad de forma presencial en el país y 844.723 en el exterior durante la jornada del sábado.

El total de participación se completó con los 2.412.354 votos a través de plataformas digitales, y a los que este lunes se restaron 672.524 voluntades.

Las votaciones digitales para esta consulta iniciaron la madrugada del día 7, a través de una página web y de las aplicaciones para teléfonos móviles Telegram y Voatz.