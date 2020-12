El Zulia dijo Sí en la Consulta Popular

Zulianos se unieron a la Consulta Popular

Este sábado miles de personas salieron a las calles del estado Zulia para manifestar su voluntad en la jornada presencial de la Consulta Popular convocada para este 12 de diciembre. Un total de 416 puntos fueron activados a lo largo y ancho de la entidad occidental con 944 mesas dispuestas para que los ciudadanos cumplieran con este derecho constitucional.

Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia y presidente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), realizó un recorrido por los principales puntos ubicados en la ciudad de Maracaibo, en donde se evidenció la gran afluencia de un pueblo que está cansado de vivir tantas penurias.

“La gente ha participado masivamente, no solo presencialmente sino a través de las plataformas digitales dispuestas para esta consulta, porque este es un reclamo de la gente ¿Quién se puede quedar en su casa tranquilamente con esta tragedia que estamos viviendo? (…) lo que faltó el 6 está sobrando hoy, el 6 hubo tristeza, soledad y aburrimiento, hoy (12) hay energía, presencia, participación, reclamo, protesta de los venezolanos en la calle, esa es la verdad, que miren y oigan lo que está ocurriendo en Venezuela”, expresó el líder del Zulia.

Por su parte, José Luis Alcalá, presidente de UNT Zulia, manifestó que la verdadera respuesta del pueblo en contra del gobierno de Nicolás Maduro es su participación en esta consulta popular, quienes abarrotaron los puntos de libertad dispuestos en la región.

“La gente se expresó para decirle al oficialismo que no creyeron en esas fraudulentas elecciones parlamentarias y le hacen un llamado a los países que aquí queremos un cambio en libertad y democracia y sin violencia. Queremos gritarle al mundo que estamos hartos de este modelo político que ha generado crisis, hambre, miseria y dolor entre la población”, aseguró.

Alcalá Rhode indicó que este 12 de diciembre, muchos ciudadanos quienes en su momento fueron afectos al gobierno nacional y se sienten traicionados y decepcionados, salieron también a manifestar su rechazo al gobierno de Maduro.

“Es que ni siquiera los propios integrantes del PSUV no están de acuerdo con todo lo que está pasando en el país, porque ellos también son afectados por esta crisis. La gente de manera espontánea, sin una amenaza que si no votas no comes, han salido a participar en la consulta popular, la gente se cansó, se hartó de este modelo político”, acotó.