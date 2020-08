CNE ya tiene nuevo vicepresidente nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia

Así lo indica la sentencia N° 0083-2020, con ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que integran la Sala Constitucional, fallo que además señala que Leonardo Enrique Morales Poleo es nombrado presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del máximo organismo comicial



Venezuela – La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de verificar la falta absoluta, designó al ciudadano Leonardo Enrique Morales Poleo como rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así lo indica la sentencia N° 0083-2020, con ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que integran la Sala Constitucional, fallo que además señala que Leonardo Enrique Morales Poleo es nombrado presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del máximo organismo comicial.

Este jueves renunció a la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rafael Simón Jiménez, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.

Jiménez informó a HispanoPost que acudirá este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a formalizar su renuncia, la cual considera que «no altera en absoluto el desenvolvimiento de la cuestión electoral».

Añadió que pasa a ser un actor político para reclamar en la calle lo que considera debe reclamar la oposición «motivando a la gente al activismo y a la participación», dijo.

«Yo he fijado posición muy clara de los temas sobre el debate político y en un país tan polarizado y tan confrontado como Venezuela, eso trae consecuencias. Entonces yo he considerado que mi mejor campo es el campo de la lucha política que es donde he estado siempre», resaltó.

Jiménez fue designado vicepresidente del CNE el 12 de junio cuando el TSJ juramentó a la nueva directiva del Poder Electoral, integrada por los rectores Indira Alfonzo, José Luis Gutiérrez, Gladys Gutiérrez y Tania D’Amelio. También era el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE.

