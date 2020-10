CNE configura herramientas tecnológica que garantizan el acompañamiento en el proceso electoral

Ante una posible prolongación de días en la jornada electoral, el CNE apuntó que se han tomado en cuenta los elementos biosanitarios

“El acompañamiento electoral siempre ha estado presente en todos y cada uno de los procesos que se han llevado en Venezuela, esta no va a ser la excepción. El Consejo Nacional Electoral para esta participación de veeduría y de observación ha configurado herramientas tecnológicas digitales para que en tiempo real, aquellos que sean acreditados para participar, acompañen a todas y cada una de las 16 auditorías del sistema electoral venezolano”, informó este viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Indira Alfonzo.

Lea también: CNE sostuvo reunión con partidos políticos en el marco de los espacios de encuentro promovidos

A su juicio, los protocolos están establecidos de acuerdo a los parámetros constitucionales y es que más allá de cualquier sesgo que se le pudiera colocar a esta participación “la meta como órgano electoral es instalar un absoluto acompañamiento tanto nacional o internacional para que compartan la solidez y la consolidación de nuestro sistema automatizado, aquí explicaremos dos fórmulas: el acreditado puede venir o conectarse digitalmente para participar en el proceso de acompañamiento”.

Ante una posible prolongación de días en la jornada electoral del 6 de diciembre la presidenta del CNE apuntó que desde el órgano electoral se han tomado en cuenta los elementos biosanitarios para el resguardo de la salud y la vida del pueblo, cada país ha cumplido con las garantías para hacer cumplir el derecho político para ejercer el voto y la participación.

“Yo debo decir que este CNE ha sido responsable no solo para hacer seguimiento a los diferentes procesos electorales que se han realizado en el mundo durante la pandemia por COVID-19 sino que hemos evaluado estrategias para poder permitir el ejercicio del voto a la ciudadanía y Venezuela no puede estar exento de hacerlo. Cuando he planteado los dos días lo hemos hecho tomando en cuenta el comportamiento de la pandemia, sin embargo esto no es algo que está preestablecido, tenemos un cronograma electoral y sus condiciones establecidas en el 2010 siguen vigentes pero debemos adaptarnos y estamos muy pendiente por garantizar la participación de nuestros ciudadanos de forma segura” detalló.

En este sentido, puntualizó que cada propuesta está ajustada a la responsabilidad que nos acompaña como órgano electoral, se ha elaborado toda una dinámica que permita ver cuáles son las herramientas a utilizar en el día de las elecciones.

“Junto al Ministerio de Educación y la Fundación de Edificaciones Educativas (FEDE) estamos evaluando el catastro electoral, los 14 mil centros están siendo evaluados en sus infraestructura para inspeccionar si cumplen con los requerimientos mínimos para cumplir con las medidas de bioseguridad. Así que tenemos mucha seriedad y responsabilidad, no sólo por la experiencia del mundo en cuanto al manejo de la pandemia, sino que velamos por el cumplimiento de la protección del pueblo”.