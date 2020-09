Cabello: la justicia actuará contra los «indultados» que empiecen a «inventar»

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente expresó su apoyo a la decisión de Nicolás Maduro sobre los presos y perseguidos políticos

En su regreso a su programa Con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lanzó advertencias en contra de los perseguidos políticos “indultados” por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Yo también puedo molestarme y decir ‘ay, este tipo va para la calle, mañana empieza a inventar’, pero ya no será por culpa nuestra. Es una decisión de él y siempre estará la justicia para actuar”, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que acaba de recuperarse del coronavirus.

Cabello, no obstante, apoyó la decisión de Maduro con los “indultados”: “Son personas involucradas hasta en hechos terroristas, intentos de magnicidio. Y el presidente ha tenido la grandeza y la nobleza de entender que la paz de este país merece todos los esfuerzos (…) Yo confío plenamente en su decisión”.

Sobre cómo fue su experiencia con el covid-19, el dirigente político dijo que fue “terrible” y que le costaba respirar.

“En ese trance personal perdí 15 kilos y he tenido régimen estricto de rehabilitación todos los días. Primero porque debo atenderme y después porque tengo una responsabilidad moral con nuestro pueblo. Me comprometí que iba a hacer un programa corto para evitar cualquier recaída. No estoy al 100%. Pero si comparamos el 6 de agosto cuando salí de alta, perdí la fuerza en el organismo, las piernas y los brazos”, agregó.