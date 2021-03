Apure: La Victoria sin electricidad tras bombardeo y desplazados denuncian atropellos de parte de militares

El enfrentamiento que sorprendió a la población de La Victoria, del estado Apure comenzó la madrugada del domingo y que según los lugareños, se prolongó hasta este lunes, dejó sin electricidad a esta zona

El eje ribereño Los Arenales, Santa Rosa, Santa María y Santa Rita se quedó sin electricidad tras bombardeo de la operación Escudo Bolivariano contra irregulares colombianos en la población de La Victoria, estado Apure, en la frontera con Arauca, Colombia.

San Fernando de Apure. El enfrentamiento que sorprendió a la población de La Victoria desde la madrugada del domingo y que según los lugareños, se prolongó hasta este lunes, dejó sin electricidad a esta zona.

Arnulfo Lara, profesor y habitante de la comunidad La Capilla, adyacente a La Victoria, indicó que hubo “dos líneas reventadas en El Cementerio, en Los Arenales un poste partido con las líneas en el suelo también, debido a los bombardeos, los aviones y de todo”.

En mensaje difundido por redes sociales, el profesor añadió: “Hacemos un llamado para que haya garantía a los muchachos de Corpoelec para que lleguen al sitio. Garantías tanto del gobierno como de parte de la zona también”. Esto lo dijo en referencia a que el sector está tomado por los involucrados en el conflicto.

La falta de electricidad ha incrementado el temor de los habitantes de la comuna campesina Riberas del Arauca, integrada por más de 600 familias y de las cuales una porción ha huido hacia el margen colombiano de Arauquita, ubicada al frente de La Victoria, informan los lugareños.

Nuestros ancestros titulares de la zona se están yendo, están dejando sus casas, sus fincas, todo solo, motivado a la situación presentada”, aseguró Arnulfo Lara.

El profesor precisó que entre 150 a 200 familias de esta comuna habían dejado sus casas abandonadas huyendo del terror. “Vemos una soledad y un silencio total en nuestra comuna Ribera del Río Arauca”, describió.

Etelivar Torres, alcalde del municipio Arauquita, confirmó este martes mediante un comunicado, la llegada a costas colombianas de 435 familias desplazadas de la parroquia Urdaneta, las cuales fueron recibidas en tres refugios improvisados en las comunidades ribereñas Bocas del Jujú, El Troncal y el barrio Riberas del Arauca, a las cuales les han proporcionado colchonetas para dormir, comida y atención médica.

Indicó Torres que ONU Colombia, Defensoría del Pueblo, Cáritas, Policía Nacional, así como los bomberos de Arauquita, ya se encuentran asistiendo a los albergados. Además, diligencian con el gobierno departamental y nacional colaboración ante organismos internacionales para atender lo que ya han catalogado como “emergencia humanitaria”.

Marlen López, coordinadora binacional del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), indicó que organizan la asistencia con Alcaldía de Arauquita y “que por el momento, desde la red de atención de las organizaciones humanitarias del lado de Colombia, ya hay varias que activaron la respuesta”.

Del lado venezolano, Luis Roa, párroco de La Victoria, indicó que, en la casa de abrigo de Cáritas de esa población, también tiene albergadas varias familias que abandonaron sus viviendas atemorizadas por la situación. “La población en general vive momentos angustiosos por lo que está pasando”, dijo el sacerdote.

“Hacemos un llamado a las fuerzas implicadas en el conflicto, al respeto de la vida y los derechos humanos de los pobladores de esta zona, sobre todo, los más desprotegidos e invitamos a todos los que tienen su fe puesta en el Señor, Nuestro Salvador, a orar con fuerza e insistencia para que podamos alcanzar y gozar el don tan precioso que Cristo nos dejó luego de su resurrección, que es la paz”, dijo el padre Roa.

El monitor de conflictos CNW informó este miércoles que una camioneta de Corpoelec recibió varios disparos y golpes por parte de disidentes de las Farc en Apure, específicamente en La Victoria, donde iban a restablecer el servicio eléctrico.

Por medio de la red social Twitter, CNW indicó lo siguiente: “Corpoelec fue a restablecer la energía en las zonas que se quedaron sin electricidad durante los enfrentamientos entre los disidentes de las Farc y los militares venezolanos durante la noche”.

“La camioneta recibió varios disparos y golpes (al parecer, por parte de disidentes de las Farc), pero no se registraron heridos”, agregan.

En otro tuit, mencionan a Monitoreamos, quien reseñó que al menos veinte disparos recibió la camioneta número 14912, perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional, según se pudo observar en las fotografías difundidas.

El portal agrega que este nuevo atentado se produce horas después de que durante la noche del martes fuesen atacados con explosivos la Aduana del Seniat y un punto de control de la GNB en La Victoria.

Más temprano se conoció que la estructura militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) emitió este miércoles un comunicado para denunciar que efectivos de la Fanb los han atacado y han violado los derechos de campesinos y civiles mediante secuestros, saqueos y extorsión en Apure.

La abogada defensora de DDHH Tamara Súju, compartió el documento a través del cual la Farc hace una “denuncia pública”. “El Estado Mayor de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, Farc- EP, denunciamos y rechazamos la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a los campesinos y población civil”.

“Estas fuerzas armadas han realizado secuestros exigiendo pagos para la liberación de civiles (extorsión), también han cometido saqueos y actos delincuenciales, camuflados en acciones militares y logros en combate”.

Las Farc destacan que desde este domingo, 21 de marzo desde las 6:30 am “se iniciaron operaciones a gran escala, con el empleo de la Fuerza Aérea y tropas por tierra, en los que el ataque de bombardeos, desplazamiento y agresiones se han hecho hacia la población”.

Reportan más de 600 civiles desplazados por parte de la Fanb. Y han registrado de 32 a 36 capturas de civiles y la Fanb ha exigido “pagos” por liberarlos.

