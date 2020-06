Abogada Eva Leal: Tomaré todas las acciones legales contra la teniente que me golpeó y amenazó

Leal fue excarcelada la tarde de este jueves, tras permanecer más de 48 horas detenida en el Destacado 121 de la Guardia Nacional Bolivariana

Lara – En horas de la noche de este viernes, circularon a través de las redes sociales las primeras declaraciones de la abogada Eva Leal, quien fue agredida el pasado martes 23 de junio en el Puente Macuto de Barquisimeto, por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana cuando intentaba regresar a su vivienda en El Manzano, luego del horario permitido por las autoridades.

Leal fue excarcelada la tarde de este jueves, tras permanecer más de 48 horas detenida en el Destacado 121 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pese a los fuertes golpes que recibió de parte de la teniente de la Guardia Nacional, Leal informó que se encuentra en buen estado de salud y espera los resultados de los análisis forenses que se le practicaron.

Agradeció el apoyo de su equipo de defensores, a los medios de comunicación nacionales y regionales, al Colegio de Abogados de Venezuela con especial mención a sus colegas en la región larense, así como a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que levantaron su voz de protesta ante los atropellos que sufrió.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron en este momento tan injusto, tan vergonzoso del cual fui víctima por parte de la primera teniente María de los Angeles Palmera Sanoja, quién me hizo vivir días de angustia, de incertidumbre, de inseguridad, porque me amenazaba constantemente… Por hechos y delitos que no cometí”, expresó Leal.

Fue enfática al anunciar que ejercerá todas las acciones legales permitidas en el país para que se haga justicia. “Para que estos hechos vergonzosos no se repitan más”.

