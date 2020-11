Viral: Venezolano es víctima de xenofobia por parte de ciudadano peruano 

Un joven venezolano, que trabaja en un servicio de delivery, fue víctima de discriminación por parte de un ciudadano peruano que lo insultó en reiteradas ocasiones

En redes sociales se ha vuelto viral el video de un compatriota nuestro y un joven de nacionalidad venezolana. El metraje muestra un caso de xenofobia, como el peruano insulta en reiteradas ocasiones al extranjero, que trabaja en un servicio de entrega, debido a que su delivery no había llegado en buenas condiciones.

“Estoy esperando mi comida y me lo traes roto, yo no voy a recibir esta mier… rota. ¿Por qué eres tan idio…? Eres un pobre imbé…, ¿tu eres huev…? Me dan ganas de meterte un puñete y devolverte a tu país. ¿Tienes algún problema? te voy a mandar de un combo a tu pu… país”, fueron las palabras del señor, de nombre no identificado, hacia el joven venezolano.

Asimismo, mientras recibía los insultos, el muchacho indicaba que no fue su culpa y que si quería una devolución (del dinero) la empresa podía hacérsela. No obstante, el señor solo atinaba a seguir insultándolo y reclamándole por no haberle entregado bien el producto.

El video ha sido publicado en redes sociales, pero ha sido en Twitter donde la mayoría de usuarios se han unido para defender al venezolano que en ningún momento mostró una actitud irrespetuosa y que siempre guardó la calma.