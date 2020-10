¿Verdadera o falsa? Foto del tanquero que se hunde en el Golfo de Paria genera polémica

Hace más de un mes se denunció la situación de alerta en la que se encuentra El Narimba, tanquero anclado en el Golfo de Paria

Este viernes 16 de octubre empezó a circular en las redes sociales una imagen que asguraban es del tanquero Nabarima. Buque varado en el Golfo de Paria cargado con 1 millón de barriles de petróleo y que corre el riesgo de hundirse.

Cabe destacar que podría ocasionar una catástrofe ecológica. La foto la publicó en Twitter la cuenta de noticias @ConflictsW; en el tuit informan que el buque se «se está inclinando peligrosamente y corre el riesgo de zozobrar en el golfo de Paria. Una foto tomada el 13 de octubre muestra al banquero inclinándose peligrosamente».

The FSO Nabarima containing over 1 million barrels of oil is now dangerously tilting and it at risk of capsizing in the gulf of Paria. A phot taken on the 13th October shows the tanker dangerously tilting. #Venezuela pic.twitter.com/qVIdbCi2Qk

— CNW (@ConflictsW) October 16, 2020