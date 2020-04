Una nueva protesta en Chile contra Piñera dejó más de 60 detenidos (+Video)

View this post on Instagram

Policías de Chile emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos en Santiago para dispersar a centenares de personas, quienes aprovecharon el 93.º aniversario de la formación de los Carabineros para manifestarse contra las actuaciones policiales el pasado 27 de abril. Esta jornada de protesta, que se produjo a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno de Sebastián Piñera por la pandemia mundial de covid-19, terminó con un mínimo de 45 detenidos. • • • #RTenEspañol #Noticias #Actualidadrt #RTplayes #news #coronavirus #covid19 #pandemia #chile #protestas #policia #gobierno