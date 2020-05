Un policía dispara bolas de pimienta contra un equipo de TV

El hecho ocurrió en Louisville, Estados Unidos, en medio de las manifestaciones por el afroamericano muerto el pasado lunes a manos de la policía



EE.UU. – Una reportera de un canal estadounidense de televisión y su equipo fueron atacados este viernes por un agente de Policía cuando cubrían las protestas en Kentucky por la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, bajo custodia policial.

Al caer la noche, la reportera de la cadena WAVE 3 News, Kaitlin Rust, hacía una conexión en vivo desde el centro de Louisville, en el estado de Kentucky, escenario durante todo el día de protestas de la comunidad afroamericana, cuando un policía antidisturbios empezó a disparar una ráfaga de bolas de pimienta en dirección a ella y a su camarógrafo.

En las imágenes se ve cómo el uniformado apunta directamente a la cámara y al cuerpo de los informadores.

This just happened on live tv. Wow, what a douche bag. pic.twitter.com/dQKheEcCvb

— Christopher Bishop (@ChrisBishopL1C4) May 30, 2020