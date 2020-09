Trump tildó de «terror doméstico» las violentas protestas contra la policía en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de «terror doméstico» las violentas protestas contra la Policía registadas en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, donde el 23 de agosto fue baleado por la espalda el afroamericano Jacob Blake a manos de un agente.

“Turbas violentas destruyeron o dañaron al menos 25 negocios, incendiaron edificios públicos y arrojaron ladrillos a los agentes de Policía”, afirmó el jefe de Estado durante una mesa redonda sobre seguridad en la comunidad de Wisconsin. “Estos no son actos de protestas pacíficas, sino terror doméstico realmente”, agregó.

President @realDonaldTrump on violent riots in Kenosha, #Wisconsin: “These are not acts of peaceful protests, but really domestic terror." pic.twitter.com/9No15jEPDY

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) September 1, 2020