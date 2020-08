En video: Lo que ocurrió minutos después del asesinato de un hombre en Portland

El jefe del grupo de derecha, Patriot Prayer, afirmó que el fallecido es Jay Bishop, quien formaba parte de la organización, mientras la Policía aún no ha confirmado la identidad de la víctima

Un nuevo video desde el lugar donde asesinaron a tiros el 29 de agosto a un hombre durante los enfrentamientos entre seguidores del presidente de EE.UU., Donald Trump, y manifestantes del movimiento Black Lives Matter en Portland (Oregón), muestra qué sucedió después de los disparos.

En las imágenes se puede observar a un varón tumbado boca abajo en el suelo y a un hombre corriendo en su ayuda, quien parece conocer a la víctima, llamándola por su nombre: “Jay”. Después un ‘médico’ con uniforme, como el de la agrupación de extrema izquierda Antifa, se acerca rápidamente pero el hombre lo empuja. En ese momento, otro manifestante le grita que solo “está tratando de ayudar”.

Advertencia: Las siguientes imágentes pueden herir su sensibilidad

1080P video. I slowed it to 90% to make out what is said easier. “Here, here, we got a couple right here.”

Second man: “here?”

“Yeah, he pulled it out.”

2 shots fired. https://t.co/azZjyGsSiV pic.twitter.com/WlRoBJzZiA

— MFoxhunter (@mfoxhunter) August 30, 2020