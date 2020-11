Trump reitera que puede dar la vuelta a las elecciones: «Nunca apuesten en mi contra»

Donald Trum aseguró este 13 de noviembre del 2020 que puede dar la vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió, en una entrevista publicada este viernes 13 de noviembre del 2020, en que es capaz de dar la vuelta a los resultados de las elecciones, después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador a su rival, el demócrata Joe Biden, y advirtió: “Nunca apuesten en mi contra”.

En una entrevista con el diario The Washington Examiner, el Mandatario saliente se mostró confiado en que ganará los 270 delegados del Colegio Electoral que necesitaría para mantener la Presidencia, pese a que los grandes medios de comunicación del país dieron como triunfador el sábado pasado a Biden.

Durante la conversación Trump ofreció su perspectiva sobre la situación en varios estados clave, donde, según él, sigue teniendo posibilidades de dar la vuelta a la situación, aunque no aportó pruebas de que pueda hacerlo.

“Vamos a ganar Wisconsin -señaló.- Arizona se reducirá a 8000 votos, y si podemos hacer una auditoría de los millones de votos, encontraremos 8 000 votos fácilmente. Si podemos hacer una inspección, estaremos en buena forma allí”.

Auguró que también va a ganar en Georgia: “Porque ahora estamos 10 000, 11 000 votos por debajo, y tenemos un conteo manual”.

Georgia inició este viernes el recuento manual de todos los sufragios emitidos en los comicios del 3 de noviembre, en vista del estrecho margen del primer conteo entre Trump y Biden, quien tiene 14 000 votos a su favor y que le supondrían los 16 delegados de este estado.

Respecto a Michigan y Pensilvania, donde los medios también dieron la victoria al demócrata, Trump destacó que se trata de “estados grandes” e hizo hincapié en su estrategia de protestar por el hecho de que los observadores de su campaña no pudieran seguir de cerca el escrutinio en algunos momentos.

“No dejaron a nuestros observadores electorales y observadores vigilar u observar -dijo el Presidente saliente-. Eso es importante. Deberían haber desechado esos votos que pasaron en los momentos cuando (los observadores de Trump) no estaban allí. Fuimos a los tribunales y el juez ordenó que regresaran, pero eso fue después de dos días y millones de votos podrían haber pasado, millones, y estamos 50 000 por debajo”.

Preguntado sobre cuándo calcula que será capaz de darle la vuelta a la situación, Trump respondió: “No sé, probablemente dos semanas, tres semanas”.

Trump todavía no ha reconocido su derrota y lleva desde hace días asegurando que hubo fraude en los comicios, sin haber aportado ninguna prueba.

En ese sentido, el mandatario saliente reiteró estas acusaciones en un tuit este viernes.

“Durante años los demócratas han predicado sobre lo inseguras y amañadas que nuestras elecciones habían sido. Ahora afirman qué trabajo más maravilloso la Administración de Trump hizo convirtiendo las de 2020 las elecciones más seguras. En realidad esto es cierto, excepto para los que los demócratas hicieron. ¡Elecciones amañadas””, clamó Trump.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020