Según proyecciones, Biden vence en Georgia y Trump en Carolina del Norte

Así lo indican las proyecciones realizadas por varios medios de comunicación. En caso de confirmarse los resultados, Biden acumularía 306 delegados y Trump 232.

El demócrata Joe Biden habría ganado los comicios presidenciales de Estados Unidos en el estado de Georgia, mientras que el republicano Donald Trump lo haría en Carolina del Norte, lo que reforzaría la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses, según las proyecciones de medios de comunicación.

Las proyecciones de las cadenas de televisión CNN, CBS y NBC dieron este viernes como triunfador en Georgia a Biden, con lo que suma 16 delegados más en el Colegio Electoral.

El que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) se convierte así en el primer candidato demócrata que gana las presidenciales en Georgia desde 1992.

La CNN y los diarios The Washington Post y The New York Times concedieron el triunfo a Trump en Carolina del Norte, que tiene 15 compromisarios en el Colegio Electoral.

De esta forma Biden acumularía 306 delegados y Trump, 232 del total de 538 que componen ese organismo. En Estados Unidos se proclama ganador de la Presidencia aquel candidato que sume un mínimo de 270 delegados en el Colegio Electoral.