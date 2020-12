Trump llama a la FDA «tortuga vieja y lenta» y ordena «sacar la maldita vacuna» de inmediato

La indignada exigencia del presidente norteamericano se produjo poco después de que la propia FDA anunciara que aprobará el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer



El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este viernes un furioso tuit en que calificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos del país (FDA) como una “tortuga grande, vieja y lenta” y exigió al organismo que apruebe de inmediato la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la biofarmacéutica nacional Pfizer y su socio alemán BioNTech.

“Mientras inyecté dinero, la muy burocrática FDA ahorró cinco años en la aprobación de numerosas vacunas nuevas, todavía es una tortuga grande, vieja y lenta. Saque las malditas vacunas ahora, doctor Hahn. ¡Deje de jugar y empiece a salvar vidas!”, escribió el mandatario, refiriéndose al jefe de la autoridad sanitaria de EE.UU., Stephen Hahn.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020