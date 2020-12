Donald Trump anunció que Marruecos e Israel acordaron establecer relaciones diplomáticas

Trump anuncia el pacto, el cuarto del Estado judío con un país árabe en los últimos meses, y otorga un importante espaldarazo al reino alaui

A cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel, alcanzado con la mediación de Washington, la Administración saliente de Donald Trump ha reconocido este jueves oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Se trata del cuarto país árabe que pacta normalizar sus relaciones con el Estado judío en los últimos meses, después de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020