Tornado inusual dejó destrucción y decenas de heridos en República Checa

Tras el tornado, en un hospital han atendido a 200 heridos, existen destrozos en edificios y automóviles; equipos de rescate de Austria y Eslovaquia se suman a labores de rescate

Un tornado inusual azotó el sureste de República Checa dejando decenas de heridos, se teme que incluso muertos, y una gran destrucción cerca de las ciudades de Breclav y Hodonín.

Fuertes rachas de viento, bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf y vientos huracanados con un tornado derribaron numerosos árboles y causaron grandes destrozos en edificios y automóviles a última hora de la tarde, según la televisión pública CT.

Solamente en el hospital de Hodonín se han atendido a unos 200 heridos y según fuentes hospitalarias habría también muertos, según recoge la radio pública checa.



El ministro del Interior, Jan Hamacek, describió la situación como “muy grave” y dijo que se han desplegando todos los equipos de emergencia disponibles.

#violent #Tornado hits the region south east of #Brno, #CzechRepublic today. Devastating damage even on concrete Buildings. Likely the horrible end from the week long #Supercell outbreak in western and central #Europe @ReedTimmerAccu@DopplerJess@severestudios pic.twitter.com/G2hMhAiqbX

— Stormchasing DE (@StormchasingD) June 24, 2021