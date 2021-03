Todo lo que se sabe sobre el pasaporte Covid que implementará la UE para viajar

Este miércoles la Comisión Europea ha propuesto la creación de un Certificado Verde Digital, conocido como pasaporte Covid. Una iniciativa que hace meses que se viene valorando por distintas administraciones del espacio comunitario y que, ahora, ve la luz verde.

En principio, su principal utilidad se circunscribe en propiciar una libre circulación segura a través del territorio de los 27 Estados miembros.

Este certificado constituirá la prueba de que una persona ha sido vacunada contra el SARS-CoV-2, de que ha recibido recientemente un resultado negativo de alguna de las pruebas para detectar la infección por covid-19 o de que ya ha padecido la enfermedad y se ha recuperado.

Según ha anunciado la Comisión Europea, el certificado será gratuito y estará disponible tanto en formato digital como en papel, incluirá un código QR y será válido en toda la Unión Europea.

La principal utilidad que tendrá este documento será evitar a sus portadores tener que cumplir ciertas medidas restrictivas, como el cumplimiento de cuarentenas o someterse a pruebas en el país en el que ingresen.

El pasaporte Covid será válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea y estará disponible para Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estará vigente hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la emergencia sanitaria internacional por covid-19.

Se emitirá a ciudadanos de la UE y sus familiares, independientemente de su nacionalidad, así como a ciudadanos de fuera de la UE que residan en territorio comunitario y a los visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros.

La intención es que el Certificado Verde Digital esté operativo antes del verano, para ello la propuesta debe ser adoptada en las próximas fechas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Además, los Estados miembros deben desarrollar los estándares técnicos para garantizar su funcionamiento, interoperabilidad y cumplimiento de la protección de datos personales.

Según se ha informado desde la institución comunitaria, este documento solo contendrá información esencial. Entre ese conjunto limitado de información estaría el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión, un número de identificación único del certificado y la información relevante sobre el coronavirus: si se está vacunado, resultado de una prueba o recuperación.

Desde la Comisión Europea se argumenta que no supone una discriminación entre vacunados y no vacunados, puesto que se contempla este pasaporte Covid como tres certificados en uno, es decir, no solo servirá para aquellos que ya hayan tenido acceso a los fármacos disponibles, sino que también podrán hacer uso de él quienes acrediten que no se encuentran infectados y quienes ya hayan pasado la enfermedad.

Se aceptarán las vacunas que hayan recibido una autorización comercial para toda la Unión Europea, es decir, a día de hoy los fármacos de: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jansen Pharmaceutica NV. Además, cada uno de los Estados miembros podrá decidir si acepta otras vacunas.

Today we strengthen the @EU_commission's response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021