Time muestra el primer día de Biden en una oficina presidencial saqueada por Trump

Algunos internautas criticaron la imagen del diario Time por lo que consideraron como un sesgo profundo en la cobertura, ya para el primer día del período presidencial

La revista Time mostró sin tapujos su visión acerca del mandato presidencial de Joe Biden en su más reciente portada, que representa el primer día del nuevo mandatario en un vandalizado Despacho Oval mientras el nuevo jefe de Estado mira un país en llamas.

En la imagen se aprecian hojas de papel amontonadas y esparcidas sobre el suelo, un teléfono desconectado y grafitis en varias partes de la Sala Oval, al tiempo que Biden se asoma a la ventana.

“Estén informados. Estén unidos”, reza el mensaje de Time en Twitter, acompañado por el sonido de una línea telefónica ocupada.

Is the Oval Office in Seattle? Did BLM-ANTIFA blow through there? https://t.co/PCHMPHXi4r

La imagen, evidentemente, evoca el desorden causado por la irrupción en el Capitolio de seguidores del entonces saliente presidente Donald Trump, el pasado 6 de enero, hecho que costó la vida de 5 personas.

En contrapartida, el columnista Derek Hunter hizo un paralelo con los disturbios y ataques armados a negocios por parte de supuestos izquierdistas en otra parte del país, el año pasado.

“¿Está el Despacho Oval en Seattle? ¿Han pasado por allí Black Lives Matter – Antifa?”, escribió en un tuit.

Algunos internautas criticaron la imagen por lo que consideraron como un sesgo profundo en la cobertura, ya para el primer día del período presidencial.

I’m not pro trump nor pro biden but i feel this is exaggeration and bias. He took the job and people expect better than this 😞

— Nilo Manalo (@nilomanalo) January 21, 2021