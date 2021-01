La Cámara de Representantes de EE. UU. entregará el lunes al Senado el artículo del juicio político contra Trump

La noticia fue anunciada por el líder de la mayoría del Senado, quien asegura que “habrá un juicio político” en contra Trump

La Cámara de Representantes de EE.UU. entregará el lunes al Senado el artículo del juicio político contra el expresidente Donald Trump, informó este viernes el senador demócrata Chuck Schumer, citando una conversación con Nancy Pelosi.

La semana pasada, la Cámara Baja del Congreso de EE.UU. votó a favor de acusar a Trump por segunda vez en su mandato por “incitación a la insurrección” tras los incidentes ocurridos el 6 de enero durante el asalto al Capitolio, mientras se proclamaba la victoria de Joe Biden.

I have spoken to @SpeakerPelosi. The articles of impeachment will be delivered to the Senate on Monday.

Make no mistake: There will be a full trial. There will be a fair trial.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021