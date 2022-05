Texas | Atacante de escuela advirtió sus planes en mensajes de Instagram y Facebook

Advirtió sus planes por Instagram y Facebook pero esta vez en una escuela de primaria en la localidad de Uvalde, Texas, que dejó un saldo de al menos 21 personas muertas (19 niños y 2 maestras)

Texas.- El autor de esta masacre, quien fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, advirtió sus planes en mensajes a usuarios a través de sus redes sociales Instagram y Facebook.

A través de Facebook publicó lo que haría el día del tiroteo, según reveló el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una rueda de prensa este miércoles, 25 de mayo. Unos 30 minutos antes del la masacre en la escuela, Ramos escribió en la red social: «Voy a disparar a mi abuela». Minutos después hizo otra publicación que decía: «Ya disparé a mi abuela».

Seis niños de 10 años y dos maestras hispanas son las primeras víctimas identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar la primera en ser identificada fue la maestra Eva Mireles, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial en el colegio Robb.

Mireles fue identificada en las redes sociales como una de las víctimas por la madre de una de sus exalumnas, Audrey García, la mujer fue una de las dos maestras que murieron en el tiroteo junto a 19 sus alumnos. Todos ellos se encontraban en la clase en la que se atrincheró el agresor, Salvador Ramos.

La otra maestra fallecida es Irma García, según indicó al canal televisivo NBC su hijo, Christian García. Ramos escribió una última publicación en la que anticipaba lo que sería su plan final: «Voy a disparar en una escuela primaria».

Oficiales de Texas aseguraron que estos comentarios de Salvador Ramos no fueron públicos, sino mensajes privados y fueron descubiertos después de la masacre.

Advirtió sus planes

La madrugada antes del tiroteo, Ramos estuvo hablando con una mujer por Instagram. La usuaria, que no ha sido identificada, reveló que el joven le mostró en un mensaje las armas que compró, dos rifles AR-15. También le insinuó, por mensajes privados en la red social, lo que haría

Primero él publicó una fotografía de las dos armas en una alfombra y la etiquetó, esperando que ella reposteara esto, a lo que ella le respondió: «¿Qué tienen que ver tus armas conmigo? Estoy muy confundida». Ramos le dijo: «Da las gracias de que te etiqueté».

En otra de las capturas de la conversación, publicadas por Infobae, Ramos le dice que tiene un pequeño secreto que quiere contarle, pero no llegó a confesarle que cometería el crimen. A las 9:16 am del martes, dos horas antes del tiroteo, él le envió otro mensaje que decía: «Me voy a ventilar». No fue sino hasta la 1:00 pm cuando la mujer leyó este último mensaje.

Esta mujer ha asegurado que no vive en Texas y no conoce al agresor: «Solo le contesté porque me daba miedo. Ojalá me hubiera quedado despierta para convencerlo de que no cometiera este crimen» declaro.