20 heridos Milwaukee en tiroteos tras partido de playoff (video)

Los tiroteos se produjeron después queBoston derrotó a Milwaukee para forzar un séptimo partido de la serie que se disputará el domingo por la noche en Boston.

Veinte personas resultaron heridas en dos tiroteos en el centro de Milwaukee cerca de un distrito de diversiones donde miles de personas miraban el partido de los Bucks con los Celtics de Boston por las semifinales de la NBA, dijeron las autoridades.

Aparentemente, ninguno de los heridos corría peligro de perder la vida.

El primer tiroteo, que dejó tres víctimas, ocurrió en el borde del distrito Deer, una zona de bares y restaurantes donde suelen formarse multitudes para ver grandes eventos deportivos por televisión.

El Departamento de Bomberos dijo que las autoridades llevaron al hospital a dos personas, un hombre de 30 años y una niña de 16, mientras que una tercera fue al hospital por sus propios medios. La policía dijo que arrestó a un hombre de 29 años.

En otro tiroteo, dos horas después y a pocas cuadras del primero, resultaron heridas 17 personas. La policía detuvo a 10 personas e incautó nueve armas de fuego, informó la televisora WTMJ.

En principio no se supo si había relación entre los dos tiroteos o si participaron algunos de los aficionados que miraban el partido.

Testigos dijeron a WTMJ que vieron una pelea fuera de un bar después del juego.

Bill Reinemann, empleado de una playa de estacionamiento adyacente al Deer, dijo que escuchó disparos, pero no vio heridos ni a quién los efectuaba.

«Sonaron de seis a ocho disparos, muy cerca» dijo.

Después de los disparos, decenas de personas corrieron hacia el Deer.

Reinemann, que trabaja en la playa desde hace 18 años, permaneció en el sitio a pesar de que fans de los Bucks pasaban corriendo con cara de miedo.

«El incidente tuvo lugar fuera del distrito Deer», dijo el vocero de los Bucks, Barry Baum, y remitió las preguntas a la policía.

