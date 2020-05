Se incendió un rascacielos en Emiratos Árabes Unidos (+Video)

Los equipos de Defensa Civil han llegado al lugar para controlar el incendio y asegurar el área, evitando que el fuego se propague a otros edificios

Emiratos Árabes Unidos – Un gran fuego ha estallado este 5 de mayo en uno de los rascacielos del distrito de Al Nahda de la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

El incendio empezó poco después de las 21:00 (hora local).

Piezas de revestimiento ardientes y escombros estaban cayendo sobre las calles circundantes al rascacielos. Numerosos automóviles sufrieron daños debido a los escombros, que cayeron desde una gran altura.

Los equipos de Defensa Civil han llegado al lugar para controlar el incendio y asegurar el área, evitando que el fuego se propague a otros edificios.

El rascacielos afectado ha sido evacuado. De acuerdo con Khaleej Times, se trata del rascacielos Abbco Tower, de unas 40 plantas.

Según este medio, al menos cinco edificios cercanos también han sido evacuados por las autoridades.

Para combatir el incendio los bomberos han utilizado varios drones, al menos una docena de camiones de bomberos y decenas de efectivos, informa Khaleej Times. El fuego ha sido apagado en menos de tres horas y de acuerdo con las autoridades, al menos 7 personas han sufrido heridas leves.

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates

It took several drones, at least a dozen fire trucks, and scores of firefighters but authorities finally put out a massive #fire that ravaged the 40-floor Abbco Tower in #AlNahda #Sharjah. Cooling ops underway

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/gEDRRtOlV0

— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020